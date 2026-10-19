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ULTIME DA TRIGORIA | Out Dybala, Konè e Svilar. Cristante migliora: “Sto bene, ci siamo”

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La Roma è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava, in programma domani sera allo Stadio Olimpico. Gasperini continua però a fare i conti con un’infermeria particolarmente affollata.

Non si sono allenati con il gruppo Mile Svilar, Paulo Dybala, Manu Koné e Bryan Cristante. Proprio dal centrocampista italiano arrivano però segnali incoraggianti: Cristante ha svolto un programma personalizzato su un campo a parte e nel corso della seduta ha avuto anche un breve colloquio con Gasperini, presentandosi con una vistosa fasciatura al ginocchio.

Interpellato sulle proprie condizioni dai cronisti presenti ai primi minuti della seduta, il centrocampista ha risposto con ottimismo: “Sto bene, ci siamo”. Cristante non sarà quindi a disposizione contro lo Slovan, ma l’obiettivo dello staff è provare ad accelerare il recupero in vista dei prossimi impegni, conNapoli-Roma nel mirino. Nulla da fare invece per Dybala, che ha effettuato ieri una risonanza che ha evidenziato una piccola lesione muscolare: Gasp spera di riaverlo per la sfida contro il Manchester United di inizio novembre.

Le numerose assenze hanno intanto spinto Gasperini ad aggregare alla prima squadra anche alcuni ragazzi della Primavera. Alla rifinitura hanno partecipato Gioele Giammattei, Giacomo Arduini e Alessandro Di Nunzio, quest’ultimo reduce dall’esordio in Serie A arrivato sabato contro il Genoa. Ancora una volta, dunque, il tecnico giallorosso guarda al settore giovanile per completare il gruppo in una fase della stagione nella quale le rotazioni sono particolarmente ridotte.
Redazione Giallorossi.net 

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