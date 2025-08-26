ULTIME DA TRIGORIA – La squadra torna a lavoro: Pellegrini ancora a parte, terapie per Bailey (VIDEO)

La Roma di Gian Piero Gasperini ha ripreso gli allenamenti a Trigoria in vista della sfida di sabato prossimo all’Arena Garibaldi contro il Pisa. Per la seduta odierna, il tecnico giallorosso ha potuto contare sulla rosa al completo, fatta eccezione per due assenze importanti: Lorenzo Pellegrini e Leon Bailey.

L’ex capitano giallorosso continua il percorso di recupero, allenandosi a parte, ma da domani dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni. Il giamaicano ha già iniziato le terapie: Gasperini dovrà fare a meno di Bailey per circa un mese, periodo necessario per il pieno recupero fisico.

Il resto del gruppo, invece, ha svolto la sessione regolarmente, preparando schemi e tattiche per affrontare il Pisa e proseguire il lavoro in vista dei prossimi impegni di campionato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini