Ultime da Trigoria: Pellegrini salta il Verona, si ferma anche Tsimikas per febbre

Arrivano i primi verdetti da Trigoria a due giorni dalla sfida decisiva contro il Verona. Lorenzo Pellegrini infatti non si è allenato nemmeno oggi con il gruppo e non sarà convocato per l’ultima giornata di campionato al Bentegodi.

La stagione del numero 7 giallorosso si chiude dunque qui, senza riuscire a rientrare dopo i problemi fisici che lo hanno tormentato nelle ultime settimane. Resta ora da capire se sia conclusa la sua storia la maglia della Roma: il contratto di Pellegrini è infatti in scadenza, ma le ultime indiscrezioni raccontano comunque di una permanenza ancora possibile, soprattutto dopo la forte presa di posizione di Gasperini.

Non è però l’unica assenza registrata oggi a Trigoria. Si ferma anche Kostas Tsimikas: il terzino greco è stato bloccato dall’influenza e la sua presenza contro il Verona a questo punto resta fortemente in dubbio. Assenze certe invece per Wesley e Evan Ndicka. Il brasiliano sconterà la squalifica dopo l’espulsione rimediata nel derby contro la Lazio, mentre il difensore ivoriano ha chiuso anzitempo la stagione dopo la lesione muscolare di secondo grado riportata proprio nella stracittadina.

Le buone notizie arrivano invece da Manu Koné. Il centrocampista francese si è allenato ancora regolarmente in gruppo anche oggi e viaggia ormai verso il pieno recupero in vista della trasferta del Bentegodi.

Giallorossi.net – A. F.