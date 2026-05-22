Ultime da Trigoria: Pellegrini salta il Verona, si ferma anche Tsimikas per febbre

5
200

Arrivano i primi verdetti da Trigoria a due giorni dalla sfida decisiva contro il Verona. Lorenzo Pellegrini infatti non si è allenato nemmeno oggi con il gruppo e non sarà convocato per l’ultima giornata di campionato al Bentegodi.

La stagione del numero 7 giallorosso si chiude dunque qui, senza riuscire a rientrare dopo i problemi fisici che lo hanno tormentato nelle ultime settimane. Resta ora da capire se sia conclusa la sua storia la maglia della Roma: il contratto di Pellegrini è infatti in scadenza, ma le ultime indiscrezioni raccontano comunque di una permanenza ancora possibile, soprattutto dopo la forte presa di posizione di Gasperini.

LEGGI ANCHE – Totti dice no al ruolo di ambasciatore e difende Pellegrini: “Fa la differenza, deve stare nella Roma”

Non è però l’unica assenza registrata oggi a Trigoria. Si ferma anche Kostas Tsimikas: il terzino greco è stato bloccato dall’influenza e la sua presenza contro il Verona a questo punto resta fortemente in dubbio. Assenze certe invece per Wesley e Evan Ndicka. Il brasiliano sconterà la squalifica dopo l’espulsione rimediata nel derby contro la Lazio, mentre il difensore ivoriano ha chiuso anzitempo la stagione dopo la lesione muscolare di secondo grado riportata proprio nella stracittadina.

Le buone notizie arrivano invece da Manu Koné. Il centrocampista francese si è allenato ancora regolarmente in gruppo anche oggi e viaggia ormai verso il pieno recupero in vista della trasferta del Bentegodi.

LEGGI ANCHE – Ds Roma, spunta la clausola di Paratici: può liberarsi per un club in Champions

Giallorossi.net – A. F.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto
Articolo successivoCalciomercato Roma: il padre di Greenwood apre alla Roma ma serve la Champions

5 Commenti

  1. Non farli respirare dal 1° minuto e occhio alle ripartenze che questi ci purgano. Faranno la partita della vita ma noi abbiamo Gian Piero Gasperini.

  6. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome