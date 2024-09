ULTIME DA TRIGORIA – Primo allenamento diretto da Juric. Il tecnico incita: “Ritmo, ritmo!” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Ivan Juric, nuovo allenatore della Roma, ha diretto questo pomeriggio il primo allenamento da nuovo tecnico giallorosso.

Zero sorrisi e tanta concentrazione in campo: il tecnico ha chiesto subito ai suoi di tenere alti i giri. “Ritmo, ritmo!”, l’incitamento gridato spesso dal mister ai suoi calciatori.

Da valutare le condizioni di Lorenzo Pellegrini e Enzo Le Fee in vista della partita di domenica prossima contro l’Udinese. Out Saelemakers, non era in campo nemmeno Zalewski.

Qui sotto il video pubblicato sui social dal club giallorosso con alcune immagini della seduta odierna.

Il primo allenamento diretto da Ivan Juric#ASRoma pic.twitter.com/cu1Aq2CcAJ — AS Roma (@OfficialASRoma) September 18, 2024

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!