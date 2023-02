ULTIME DA TRIGORIA – Rifinitura terminata: Dybala ok, Abraham in campo con una maschera protettiva

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rifinitura completata da parte dei ragazzi di Mourinho in vista della partita di domani sera contro il Salisburgo.

Sciolti in parte alcuni rebus riguardo agli acciaccati: Paulo Dybala era regolarmente in gruppo e dunque dovrebbe farcela, resta da capire se a partita in corso o dal primo minuto.

Ok anche Tammy Abraham, che però ha sfoggiato una maschera protettiva che è apparsa decisamente “invasiva” e che mette in dubbio la sua titolarità: Andrea Belotti è pronto in caso a sostituirlo.

Non è in dubbio invece Lorenzo Pellegrini, che ha recuperato dagli acciacchi dei giorni scorsi e domani guiderà i suoi nel tentativo di rimonta contro il Salisburgo. Tra poco Josè Mourinho parlerà in conferenza stampa (ore 19:30) e potrebbe chiarire la presenza dal primo minuto di Dybala e Abraham.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini