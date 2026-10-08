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ULTIME DA TRIGORIA | Roma, test match con la Sorianese: ok Malen e Wesley, in gruppo anche Mora e Konè

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La Roma continua la preparazione in vista della trasferta di domenica contro il Como. Questa mattina a Trigoria la squadra di Gian Piero Gasperini ha svolto un allenamento congiunto, con tanto di test match, contro la Sorianese, formazione che milita nel campionato di Eccellenza.

Le indicazioni più importanti arrivano da Donyell Malen e Wesley. Dopo aver lavorato soltanto parzialmente con i compagni nelle ultime sedute, entrambi sono tornati oggi regolarmente in gruppo, confermando i progressi verso la sfida del Sinigaglia.

In campo anche Manu Koné e Rodrigo Mora, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali e già nuovamente al lavoro con la squadra. Gasperini può così cominciare a ritrovare quasi tutti i suoi uomini a pochi giorni dalla ripresa del campionato.

Programma differente invece per gli ultimi tre giocatori rientrati dall’Argentina: Matías Soulé, Santiago Castro e Leonardo Balerdi hanno svolto una seduta defaticante dopo il lungo viaggio di ritorno. Da domani il tecnico dovrebbe quindi avere praticamente tutto il gruppo a disposizione, con l’eccezione dell’infortunato Bryan Cristante.

Redazione GR.net 

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