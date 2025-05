ULTIME DA TRIGORIA – Si ferma Pellegrini: esami nelle prossime ore, può saltare l’Atalanta (VIDEO)

Altra giornata di lavoro a Trigoria in vista della sfida contro l’Atalanta di lunedì sera. Non arrivano buone notizie dalla seduta odierna: Lorenzo Pellegrini si è dovuto fermare per un problema muscolare.

Il capitano giallorosso svolgerà controlli di rito nelle prossime ore per capire l’entità del suo fastidio: è a rischio per la partita contro la Dea. Per il resto, l’unico assente sarà Paulo Dybala, mentre si sono rivisti in campo sia Mancini che Cristante dopo la gestione di ieri.

Qui sotto le immagini della seduta odierna pubblicate dai canali social del club giallorosso.