ULTIME DA TRIGORIA – Smalling in gruppo, ok per lo Zorya. Out Vina e Calafiori

AS ROMA NEWS – La squadra giallorossa è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista dell’impegno di giovedì sera contro lo Zorya, match valido per il girone C di Conference League.

Da segnalare come Chris Smalling sia regolarmente in gruppo, e dunque sarà molto probabilmente schierato dal primo minuto contro la formazione ucraina.

Non sono ancora a disposizione invece né Vina né Calafiori: la Roma resta dunque in emergenza a sinistra per la sfida di coppa, mentre qualche timida speranza resta per la gara di domenica prossima contro il Torino.

Non erano presenti Cristante e Villar: entrambi dovranno osservare i dieci giorni di quarantena dopo la positività al Covid e dunque salteranno sia l’impegno di Conference League di giovedì sera che quello di domenica alle 18 contro i granata.

Giallorossi.net – F. Turacciolo