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ULTIME DA TRIGORIA | Sorrisi per Dybala e Molina: clima sereno, ma tre big restano a parte

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Clima sereno e disteso a Trigoria. La Roma ha pubblicato le immagini dell’allenamento di oggi e tra i volti più sorridenti spiccano quelli di Paulo Dybala e Nahuel Molina, i due calciatori che ieri il club ha comunicato non parteciperanno all’evento organizzato in Argentina per l’addio di Lionel Messi. Una decisione che, almeno a giudicare dalle immagini diffuse dalla società, non sembra aver creato particolari malumori.

Per Gian Piero Gasperini il clima resta quindi positivo, anche se il tecnico deve fare ancora i conti con alcune assenze importanti. Wesley, Malen e Cristante non sono infatti ancora tornati ad allenarsi con il gruppo e continuano il loro percorso di recupero, mentre restano fuori naturalmente anche i nazionali impegnati con le rispettive selezioni.

Sta spingendo forte invece Lorenzo Pellegrini, che sta sfruttando questa lunga pausa per ritrovare la migliore condizione possibile: non è da escludere un’amichevole con la Primavera per fargli rimettere benzina nelle gambe e ritrovare un po’ di ritmo partita.

Alla sfida contro il Como mancano ancora undici giorni, un margine che consentirà a Gasperini di lavorare con calma sia sulla preparazione del match del Sinigaglia sia sul recupero dei giocatori non ancora al meglio. L’obiettivo è arrivare alla ripresa del campionato con il maggior numero possibile di uomini a disposizione.
Redazione Giallorossi.net

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1 commento

  1. Ma detto tra noi, a Molina e Dybala cosa può interessare partecipare alla cerimonia dell’addio di Messi, ci sarebbero andati solo per mantenere buoni rapporti con Scaloni e Messi stesso che avrà certo sempre una certa influenza sulla nazionale argentina. Ma con il diniego della Roma (forse concordato) si sono tolte le responsabilità di non andare ed è logico che ora sorridono, si sono evitati una faticaccia inutile.

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