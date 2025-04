ULTIME DA TRIGORIA – Torna Saud, ancora out Nelsson. Partitella a campo ridotto per il gruppo

AS ROMA NEWS – Dopo i due giorni di riposo concessi da Ranieri, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina al centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria per preparare la delicata sfida contro l’Inter, valida per la 34ª giornata di Serie A. La data del match è ancora da definire, in attesa delle decisioni ufficiali legate alla scomparsa di Papa Francesco.

La novità positiva arriva da Saud Abdulhamid: il terzino destro, fermo dalla sosta per le nazionali a causa di un infortunio muscolare patito con l’Arabia Saudita, ha finalmente svolto l’intera seduta con il resto del gruppo, lasciandosi alle spalle i problemi fisici. Ancora out invece Victor Nelsson, alle prese con un fastidio al piede che lo tiene ai box.

L’allenamento è iniziato con un lavoro atletico, seguito da esercitazioni tecniche su passaggi e conclusioni in porta. A chiudere la sessione, come di consueto, una partitella a campo ridotto ma senza portieri, per alzare intensità e reattività negli spazi stretti.

Giallorossi.net – T. De Cortis