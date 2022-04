ULTIME DA TRIGORIA – Tutti in gruppo, concentrazione massima in campo. Cristante ok, crescono le quotazioni di Zaniolo

AS ROMA NEWS – La Roma è scesa in campo questa mattina alle 11 per l’allenamento di rifinitura in vista della partenza per Leicester in programma nel primo pomeriggio.

Squadra al gran completo per Mourinho, che recupera anche Cristante, regolarmente in gruppo. Grande concentrazione sul campo, si respira un’aria particolare in vista della semifinale di andata di domani sera.

Mourinho, insieme al suo vice Foti, ha seguito l’allenamento e incitato la squadra. Nel pomeriggio i giallorossi partiranno alla volta dell’Inghilterra, alle 19:30 l’allenatore portoghese, insieme a Tammy Abraham, risponderà alle domande della stampa.

Crescono intanto le quotazioni di Zaniolo, che domani dovrebbe partire dal primo minuto: nel caso in cui il 22 dovesse giocare titolare, a restare fuori sarebbe Sergio Oliveira.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini