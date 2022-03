ULTIME DA TRIGORIA: Zaniolo, frattura al naso ma è in campo. Contro l’Atalanta ci sarà

AS ROMA NEWS – Frattura al naso per Nicolò Zaniolo dopo il calcione in faccia rimediato nei minuti finali di Spezia-Roma.

L’attaccante giallorosso, nonostante l’inconveniente, oggi era regolarmente in campo nel corso della seduta atletica della squadra. Per il momento non è previsto alcun intervento chirurgico.

Zaniolo dunque può regolarmente giocare e contro l’Atalanta, gara in programma sabato prossimo alle 18, sarà a disposizione di mister Mourinho.

Contro i bergamaschi Mou sembra intenzionato a restare schierato con la difesa a tre. Resta da capire se il tecnico portoghese confermerà i due trequartisti dietro all’unica punta, o se tornerà al 3-5-2.