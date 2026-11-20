La nebbia cambia i programmi di viaggio della Roma alla vigilia della sfida contro il Parma. L’aereo con a bordo la squadra giallorossa non ha potuto atterrare nell’aeroporto della città emiliana a causa delle condizioni meteorologiche ed è stato costretto a raggiungere Bologna.

La Roma è regolarmente atterrata nello scalo bolognese e sta ora proseguendo il viaggio in pullman verso Parma, dove domani alle ore 18 affronterà la formazione di Alberto Gilardino allo stadio Tardini.

Questo il messaggio integrale arrivato dall’ufficio stampa giallorosso: “La Roma è atterrata a Bologna e ora raggiunge Parma in pullman. Non era possibile atterrare a Parma per nebbia”.

Un imprevisto logistico nell’ultima serata prima della ripresa del campionato. La squadra di Gasperini dovrà dunque completare su strada l’ultimo tratto del trasferimento verso la sede della partita. Al momento non sono stati comunicati ulteriori cambiamenti nel programma dei giallorossi.

FONTE: AS Roma (ufficio stampa)