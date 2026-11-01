UNA ROMA DA PAURA

Nella notte di Halloween, la Roma doveva stare attenta agli scherzetti. E invece è stata lei a far paura. Doveva essere la partita trappola. Quella da affrontare con mille precauzioni, contro un avversario ferito, con le gambe appesantite dalle tante partite e la testa inevitabilmente già proiettata verso Manchester. E invece la Roma ha trasformato la notte di Halloween in una dimostrazione di forza. Cinque gol all’Udinese, altri tre punti in classifica e una sensazione sempre più difficile da ignorare: questa squadra sta diventando qualcosa di importante. Non soltanto per i risultati, ma soprattutto per la personalità con cui riesce a conquistarli.

La partita, di fatto, dura una decina di minuti. L’Udinese parte con un atteggiamento aggressivo, cerca subito il confronto fisico, accetta i duelli individuali e prova a sfidare la Roma proprio sul terreno sul quale le squadre di Gasperini hanno costruito le proprie fortune. Ma al primo ostacolo i friulani si sciolgono, mentre i giallorossi cominciano a volare. Il colpo di testa di Cristante, sul bel cross di Wesley e con la collaborazione di un Okoye tutt’altro che impeccabile, cambia immediatamente l’inerzia della gara. Da quel momento emergono due squadre agli antipodi: una fragile, sfiduciata, incapace di reagire alle difficoltà; l’altra brillante, sicura dei propri mezzi, affamata di gol e con il morale alle stelle.

Quello che succede nel resto del primo tempo è uno spettacolo. La Roma crea occasioni con una facilità impressionante, colpisce due legni con Soulé e Malen, poi travolge definitivamente l’Udinese con una raffica di reti. Prima Mora, poi Malen, infine Ndicka: quattro gol nei primi 37 minuti e una superiorità a tratti imbarazzante. Il portoghese conferma di poter essere decisivo anche partendo dal primo minuto, Malen continua a segnare con una regolarità impressionante, Soulé inventa giocate e assist. Ma soprattutto colpisce la naturalezza con cui i giallorossi attaccano gli spazi, trovano soluzioni e arrivano alla conclusione. È una squadra che sa esattamente cosa fare con il pallone e che, quando trova campo davanti a sé, può diventare devastante.

E forse la sorpresa più grande arriva proprio dal centrocampo. Perché alla vigilia uno dei dubbi principali riguardava la condizione atletica di alcuni giocatori spremuti dal calendario. Cristante e De Roon sembravano tra quelli maggiormente esposti al rischio di pagare la stanchezza, soprattutto contro un’Udinese che fa della forza fisica e del dinamismo le proprie armi migliori. Invece entrambi rispondono presente, dominando i duelli e offrendo una prestazione di grande sostanza. De Roon garantisce equilibrio e lucidità, ma è soprattutto Cristante a prendersi la scena. Un primo tempo gigantesco, con un gol, l’assist per Mora, inserimenti continui e una condizione fisica sorprendente. Probabilmente il migliore in campo. E pensare che soltanto pochi giorni fa sembrava uno dei giocatori più in difficoltà nel sostenere i ritmi di questo tour de force. Anche questo è un segnale importante: la Roma non sta soltanto resistendo alla fatica, sembra riuscire persino a ritrovare brillantezza mentre continua a giocare ogni tre giorni.

Nella ripresa arriva l’unica vera nota stonata di una serata altrimenti esaltante. La Roma ricade nel difetto di concedere troppo nei primi minuti dopo l’intervallo, permettendo a Zaniolo di accorciare le distanze. È un problema che si era già intravisto in altre occasioni e che merita attenzione. Ma stavolta il divario tra le due squadre è talmente evidente da non mettere realmente in discussione il risultato. Gasperini comincia a gestire uomini ed energie, comprensibilmente, perché martedì all’Old Trafford ci sarà una partita di Champions League che richiederà un altro sforzo enorme. L’Udinese trova anche il 4-2 con Palma, ma non dà mai davvero la sensazione di avere la forza mentale e tecnica per completare una rimonta. Resta comunque una disattenzione di troppo, che contro avversari di livello superiore potrebbe costare cara.

Nel finale arriva anche il meritato premio per Ghilardi, protagonista di un’altra prestazione convincente e autore del definitivo 5-2 con un destro potente su assist di Castro. Cinque gol, cinque marcatori diversi. Forse è proprio questo il dato più bello della serata. Perché racconta una squadra che non dipende più dalle giocate del singolo, che trova risorse praticamente in ogni reparto e che riesce a essere pericolosa in tanti modi differenti. In dieci giornate di campionato la Roma ha già segnato 28 reti, un bottino impressionante. E tutto questo mentre continua a fare a meno di giocatori fondamentali.

Qui, probabilmente, sta il merito più grande di Gasperini. La Roma sta diventando una squadra profondamente gasperiniana, non soltanto nel modo di giocare, ma soprattutto nella mentalità. Aggressiva, coraggiosa, intensa, capace di affrontare chiunque senza snaturarsi. Il tecnico continua a ruotare gli uomini, a cambiare interpreti e a trovare risposte. Ora emerge Mora, ora si prende la scena Ghilardi, ora brilla Balerdi, ora è Cristante a trascinare tutti. Anche chi sembrava destinato a un ruolo secondario riesce a ritagliarsi uno spazio importante. E quando Gasperini, nel dopopartita, dice di rivedersi in questa squadra, probabilmente pronuncia una delle frasi più significative della stagione. Perché significa che il suo calcio, la sua idea di squadra, il suo modo di intendere il lavoro sono ormai entrati nella testa e nelle gambe dei giocatori.

Naturalmente c’è ancora qualcosa da migliorare. E uno degli aspetti più evidenti riguarda l’attacco, dove la differenza tra Malen e Santiago Castro continua a essere piuttosto marcata. L’olandese dà profondità, attacca continuamente la porta, tiene impegnata da solo un’intera difesa e trasforma in occasioni anche palloni apparentemente innocui. Castro, pur avendo confezionato un bell’assist per il gol di Ghilardi, continua invece a sembrare meno incisivo e meno dentro i meccanismi offensivi della squadra. Se la Roma vuole davvero compiere un ulteriore salto di qualità, deve arrivare al punto di poter rinunciare a Malen senza perdere così tanto in pericolosità. Gasperini ha costruito buona parte della propria carriera valorizzando attaccanti che sembravano lontani dal loro potenziale migliore. La speranza è che possa riuscirci anche con Castro.

Ma sarebbe sbagliato lasciare che una singola criticità oscuri quello che questa Roma sta facendo. Perché la vittoria di Udine, al di là delle evidenti difficoltà dell’avversario, ha un significato preciso. Una squadra alle prese con un calendario massacrante e con assenze pesantissime continua a vincere, segnare, divertire e mantenere una posizione di vertice. Non si limita a sopravvivere alle emergenze: trova nuove soluzioni, coinvolge giocatori diversi e rafforza partita dopo partita la propria identità. Ci sarà tempo per capire fin dove potrà arrivare. Manchester rappresenterà un esame completamente diverso, contro un avversario che non concederà le stesse libertà dell’Udinese.

Ma una cosa comincia a essere chiara: questa Roma non è più una squadra che cerca di capire quanto vale. È una squadra che sa di essere forte. E la differenza è enorme. Le vittorie non sembrano più episodi isolati, ma il prodotto di un’identità riconoscibile, di un gruppo convinto e di un allenatore che è riuscito a trasmettere la propria mentalità. Alla vigilia si temeva lo scherzetto di Halloween. A Udine, invece, è arrivata un’altra prova di maturità. La vera notizia non sono nemmeno i cinque gol. È che ormai ci stiamo abituando a vedere la Roma giocare così. E forse è proprio questa la cosa che dovrebbe fare più paura alle sue avversarie.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini