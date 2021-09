ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mourinho vara una Roma stile Premier per battere l’Udinese. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Lo Special One sa bene come questo sia il momento di rialzare la testa, e per farlo c’è bisogno di quella solidità che solo il campionato più bello del mondo può dargli. E così stasera la squadra giallorossa avrà una “iniezione” di Premier League per dare sostanza a una formazione che, dopo l’inaspettata sconfitta col Verona, deve riprendersi.

Potrebbero essere cinque, infatti, i titolari con un passato in Inghilterra che Mourinho potrebbe lanciare dal primo minuto. Il primo è Rui Patricio, portiere portoghese che è stato per tre stagioni una delle colonne del Wolverhampton.

Torna Chris Smalling, che ha scritto la sua pagina di storia recente nel Manchester United. Un’avventura di tipo diverso, invece, è stata quella di Jordan Veretout, che ha giocato una sola stagione nell’Aston Villa, conclusa però con la retrocessione.

In attacco, Henrikh Mkhitaryan ha vestito la maglia del Manchester United e dell’Arsenal, aggiudicandosi 3 trofei coi Red Devils. Infine c’è Tammy Abraham, che pure lamenta un acciacco e potrebbe fare staffetta con Shomurodov. L’attaccante è cresciuto nel Chelsea, che lo ha prestato a Bristol, Swansea e Aston Villa.