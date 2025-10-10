Under 21, Italia travolgente: Pisilli protagonista con una doppietta contro la Svezia

Serata da incorniciare per Niccolò Pisilli, che trascina l’Italia Under 21 al successo per 4-0 contro la Svezia nelle qualificazioni all’Europeo di categoria. All’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena, gli Azzurrini chiudono la pratica già nel primo tempo, grazie a una prova brillante e alla doppietta del centrocampista della Roma, schierato titolare da Silvio Baldini.
Il primo squillo arriva al minuto 12: Pisilli si invola verso la porta, entra in area e firma l’1-0 con un destro preciso che, dopo aver baciato il palo, si infila in rete. Al 40’ il raddoppio porta la firma di Camarda, freddo dal dischetto. Nei minuti di recupero, ancora Pisilli completa il suo show personale: inserimento perfetto su assist di Palestra e conclusione di prima che, dopo aver colpito la traversa, vale il 3-0.
Nella ripresa l’Italia gestisce il vantaggio con maturità, e il centrocampista giallorosso lascia il campo al 72’, accolto dagli applausi del pubblico. Un’altra prestazione convincente molto positiva anche in ottica Roma. Convincente anche la prestazione di Cherubini, giovane giallorosso attualmente in prestito alla Sampdoria.
Con questa vittoria gli Azzurrini salgono a 9 punti, restando in vetta al Gruppo E a pari merito con la Polonia, prima solo per differenza reti. La Svezia, invece, resta ferma a quota 3.
Giallorossi.net – T. De Cortis
pisilli da quando ranieri gli ha detto che non deve più tirare forte non è più lui nella roma
Oggi ha fatto una gran bella partita ma restiamo con i piedi per terra, Gasp saprà utilizzarlo al meglio. Buona anche la prova di Cherubini per facilità di corsa ma qualche errore di troppo negli ultimi metri.
Embè, ce sta chi afferma che Nicolò è ‘na pippa, che nun è da Roma e bla bla bla … ‘a verità è che se tratta de n’giovane che ha già fatto vede da esse n’potenziale ottimo centrocampista de gamba e de sostanza. Le qualità nun je mancano e deve solo da cresce sotto la guida sapiente der Mister. Chi lo critica, de pallone nun ce capisce n’granchè.
daje Piso!!! Merita spazio. Magari uno spezzone con l’ Inter, contro una squadra aggressiva e verticale le sue doti atletiche possono servire
Ma che ce frega? Le prestazioni e i gol li deve fornire con la Roma!
É doveroso credere nei nostri giovani atleti, perché chi é romano e romanista darà in campo sempre qualcosa in più di chi non lo è.
Sono arcicontento per Pisilli, perché era già piombato nel tritacarne mediatico di chi sproloquia a vanvera senza capirci niente.
può diventare come Barella…..anche più forte💛♥️
Ho visto la partita. Se Pisilli fosse spesso quello visto stasera,non avrebbe problemi ad essere titolare nella Roma.
