Under e Kluivert, destini diversi: Cengiz tornerà a Roma, e Justin…

AS ROMA CALCIOMERCATO – Due attaccanti esterni, entrambi mandati a giocare in prestito ma con probabilmente due destini diversi, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (J. Aliprandi).

Cengiz Under e Justin Kluivert hanno vissuto stagioni simili rispettivamente al Leicester e al Lipsia. Il turco ha totalizzato soltanto 941 minuti sparsi in 19 presenze (nove da titolare), l’olandese invece 809 minuti in 23 presenze (7 dal primo minuto). Poco.

I media britannici sono convinti che il Leicester non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Per Under quindi si riapriranno le porte di Trigoria. Con Fonseca non troverebbe spazio, il mister in una recente intervista lo ha bollato come inadatto al suo gioco. Ma con un altro allenatore (Sarri?), Cengiz potrebbe tornare protagonista.

Futuro diverso invece per Kluivert: il Lipsia invece vorrebbe puntare ancora sull’ex Ajax che però è in prestito secco. Serve sicuramente un accordo tra le parti per farlo restare in Germania.

Fonte: Corriere dello Sport