Vai Roma, orgoglio d’Italia: è la notte della verità

AS ROMA NEWS – E’ arrivata. Roma-Ajax di stasera è la partita più attesa della stagione giallorossa, “la più importante dell’anno” secondo Paulo Fonseca. Oggi alle 21 all’Olimpico i nostri ragazzi sono chiamati a difendere il vantaggio accumulato nella gara di andata e portare a casa una qualificazione importantissima alle semifinali di Europa League.

Questa mattina tutti i giornali si occupano della partita di stasera, a cominciare dal Corriere dello Sport che titola: “Roma, gioca per l’Italia”. Non è da meno Tuttosport, che scrive in prima pagina: “Vai Roma, orgoglio d’Italia“. La Gazzetta dello Sport invece è più prosaica e scrive: “Roma, la partita d’oro”, sottolineando come la sfida di stasera e il sogno di vincere l’Europa League valgono ben 80 milioni di euro.

Per Leggo (F. Balzani) quella di stasera è un “appuntamento con la storia“. Roma-Ajax è la notte da non sbagliare. “Il red carpet è a un passo e porta diretto all’entrata per le semifinali di Europa League dove, a meno di clamorosi colpi di scena, ci sarà di nuovo la bestia nera Manchester United“.

“E’ la notte della verità”, titola oggi Il Tempo (E. Zotti). “Ripartire da zero. È questo il mantra che Fonseca ripete da lunedì ai suoi giocatori. Quando l’inglese Tylor fischierà l’inizio di Roma-Ajax, i giallorossi dovranno far finta di non aver mai battuto gli olandesi alla Johan Cruyff Arena e affrontare la gara dell’Olimpico come se fosse quella d’andata“.

“E’ la notte che vale una stagione”, scrive invece Il Messaggero (S. Carina). Fonseca non vuole cali di tensione dopo il 2 a 1 dell’andata e carica i suoi. Tutti i giornali sono concordi su un punto: la Roma stasera si gioca tutto, o quasi.

