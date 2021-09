Varriale indagato per stalking. L’ex compagna: “Insulti e lesioni”. Il giornalista: “Tutto falso”

ALTRE NOTIZIE – Enrico Varriale, giornalista televisivo, volto noto della Rai e fino all’estate scorsa vicedirettore di RaiSport, è stato sottoposto dal gip Monica Ciancio alla misura cautelare del “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati” dalla ex compagna e alla prescrizione di “non comunicare con lei” e di “allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza”.

È l’esito di un’indagine per stalking, atti persecutori e lesioni personali coordinata dalla Procura di Roma e durata poco più di un mese, secondo quanto riferisce oggi il Corriere della Sera, che riporta le accuse della donna, una giovane imprenditrice che circa un anno fa aveva intrapreso la relazione col giornalista 61enne.

“Mi ha picchiata, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata (…). Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina…”. Abbastanza per far sostenere alla Procura: ”Le condotte poste in essere dal Varriale danno conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo”.

“Non ho mai stalkerizzato nessuno e chi afferma questo ne risponderà in tutte le sedi. È una dolorosa vicenda personale che avrei preferito rimanesse tale – ha replicato Varriale al Corriere -. Purtroppo però mi sono state rivolte, e rese pubbliche, accuse del tutto false. Sono sicuro che riuscirò a dimostrare la loro infondatezza facilmente e in tempi brevi”.

Fonte: Corriere della Sera