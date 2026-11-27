Si complica ulteriormente l’avventura inglese di Robinio Vaz. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore sulla possibile interruzione anticipata del prestito, arrivano le dure parole di Sergej Jakirovic, allenatore dell’Hull City, che ha confermato l’esistenza di contatti con la Roma per definire il futuro dell’attaccante francese.
Il classe 2007 era stato fermato e interrogato dalla polizia francese nei giorni scorsi per una vicenda relativa al noleggio di un’automobile. Il giocatore è stato successivamente rilasciato senza che venissero formalizzate accuse nei suoi confronti. L’episodio ha però suscitato la reazione del tecnico del club inglese, che ha annunciato l’esclusione di Vaz dalla prossima partita contro il Crystal Palace.
“Cercheremo di aiutare in questa situazione, ma non è facile perché non si tratta di un comportamento corretto”, ha dichiarato Jakirovic, prima di aggiungere: “Non è professionale e so che è giovane, ma sei un giocatore professionista, devi stare molto, molto attento, soprattutto nella vita privata”.
La novità più significativa riguarda però il mercato: Jakirovic ha confermato che le due società stanno discutendo del futuro del calciatore. Con appena 50 minuti disputati in Premier League e un diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro che difficilmente verrà esercitato, il rientro anticipato a Trigoria appare uno scenario sempre più concreto.
Per Tony D’Amico si prospetta dunque un’altra situazione delicata da gestire a gennaio. La Roma dovrà cercare una soluzione che permetta di rilanciare un attaccante sul quale soltanto dieci mesi fa aveva investito circa 25 milioni di euro.
Fonte: TalkSPORT.com
chi lo ha voluto questo ?
I favolosi acquisti di massara..
Onestamente, non comprendo cosa sia accaduto con questo noleggio: problemi burocratici?
A Roma, che è un po’ un paese dove tutto viene sempre a galla, non è mai uscito nulla su questo ragazzo: quando è sceso in campo, non mi pare che sia stato poco professionale.
Cederlo a queste modalità non ha senso, semmai, ne avrebbe avuto valorizzarlo un po’.
Comprendo che si voglia “demassarizzare” la squadra, ma Vaz è comunque un investimento della Roma e va tutelato.
non vedo dove sia esattamente complicata la situazione per D’Amico, c’e un contratto in essere …quindi?, magari lo potrebbe essere per l’
Hull City
la storia d’amore tra vaz (e ziocoso) e Gasp si interruppe, se mai fosse iniziata, quando ridacchiavano in un riscaldamento di una gara fondamentale nella corsa champion con la Roma in difficoltà e sbotto di Gasp nei loro confronti.
entrambi spariti dalle rotazioni, anche per presenza di alternative migliori.
sulla professionalità Gasp è sempre stato un generale di ferro, giustamente.
un ventenne con voglia dovrebbe ringraziare il cielo per avere Gasp ad allenarlo
fu cristante a riprenderli per dire che dovevano riscaldarsi forte ed essere concentrati da subito.
Lo ripeto, e lo ripeterò alla nausea: questo tiene gli sconcigli 🐚 in testa.
Ma è ancora in tempo per cambiare rotta (spoiler: non lo farà)
Ottimo biglietto da visita
Grazie Massara
girare al Frosinone come contropartita…gli diamo pure dovbik….
Quanti errori del passato dobbiamo ancora pagare!!! Ora ci sarà anche il rientro di Dobvik…. Castro pure non è stata una genialata ma almeno non sarà un giocatore tragedia. Tutto questo ha però una spiegazione, i giocatori validi stanno 50/60 milioni davvero troppi in generale e specialmente per la Roma alle prese con il FPF. Poi a 25 prendi un Malen, ma questa è solo una combinazione alchemica!!!! Dobbiamo ancora spendere e non abbiamo merce in resa, ma ce la faremo!!!
una cosa non capisco, quando abbiamo noi prestiti che non rendono è un problema nostro, quando gli altri hanno in prestito nostri giocatori che non rendono il problema è sempre nostro.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.