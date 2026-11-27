Si complica ulteriormente l’avventura inglese di Robinio Vaz. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore sulla possibile interruzione anticipata del prestito, arrivano le dure parole di Sergej Jakirovic, allenatore dell’Hull City, che ha confermato l’esistenza di contatti con la Roma per definire il futuro dell’attaccante francese.

Il classe 2007 era stato fermato e interrogato dalla polizia francese nei giorni scorsi per una vicenda relativa al noleggio di un’automobile. Il giocatore è stato successivamente rilasciato senza che venissero formalizzate accuse nei suoi confronti. L’episodio ha però suscitato la reazione del tecnico del club inglese, che ha annunciato l’esclusione di Vaz dalla prossima partita contro il Crystal Palace.

“Cercheremo di aiutare in questa situazione, ma non è facile perché non si tratta di un comportamento corretto”, ha dichiarato Jakirovic, prima di aggiungere: “Non è professionale e so che è giovane, ma sei un giocatore professionista, devi stare molto, molto attento, soprattutto nella vita privata”.

La novità più significativa riguarda però il mercato: Jakirovic ha confermato che le due società stanno discutendo del futuro del calciatore. Con appena 50 minuti disputati in Premier League e un diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro che difficilmente verrà esercitato, il rientro anticipato a Trigoria appare uno scenario sempre più concreto.

Per Tony D’Amico si prospetta dunque un’altra situazione delicata da gestire a gennaio. La Roma dovrà cercare una soluzione che permetta di rilanciare un attaccante sul quale soltanto dieci mesi fa aveva investito circa 25 milioni di euro.

Fonte: TalkSPORT.com