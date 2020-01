“Vendete Florenzi”, Totti mette il mi piace su Instagram e scatta la polemica (FOTO)

ULTIME AS ROMA – Francesco Totti mette il like al commento “VENDETE FLORENZI” e scatta subito l’ennesimo polverone in casa giallorossa.

Tutto nasce da una foto pubblicata dal profilo dell’AS Roma su Instagram nel quale uno dei tanti followers del club giallorossi ha scritto un commento relativo all’attuale capitano giallorosso, autore ieri di una prestazione incolore.

“Vendete Florenzi”, scrive il tifoso giallorosso. E tra i tanti “mi piace” al commento spicca quello di Francesco Totti. Tra i due i rapporti non sono mai stati idilliaci e questo like sembra confermare quanto tra i due non corra buon sangue.