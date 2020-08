Veretout-Giuntoli, l’agente del francese tuona: “Storia montata, una vergogna. Non c’è nulla col Napoli”

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Il Napoli continua a corteggiare pesantemente Jordan Veretout. Il sito Calcionapoli24.it mostra alcune foto del centrocampista della Roma assente contro il Siviglia per squalifica, a colloquio col DS del Napoli Cristiano Giuntoli.

Il francese, scrive il portale dedicato agli azzurri, era in città per motivi personali, poi trovatosi nello stesso ristortante del dirigente partenopeo si è intrattenuto a lungo con lui.

Nella giornata di ieri il centrocampista della #Roma Jordan #Veretout è stato a Napoli per motivi personali, ma in serata ha incrociato nello stesso ristorante il ds del #Napoli Giuntoli, che lo segue da tempo, e col quale ha intrattenuto un lungo colloquio. Foto @CalcioNapoli24 pic.twitter.com/3p7zKq8HOb — Claudio Russo (@claudioruss) August 7, 2020

L’agente del calciatore però ha seccamente smentito questa ricostruzione e ha negato per l’ennesima volta ogni possibile voce di mercato legata al trasferimento del calciatore al Napoli: “Con i partenopei non c’è nulla. La storia che hanno montato è una vergogna. Veretout sta bene alla Roma e vuole restare ai giallorossi. Non c’è stato nessun incontro con Giuntoli. Con il Napoli non c’è assolutamente nulla” ha tuonato Giuffridi ai microfoni di Forzaroma.info.

“Io sono di Napoli e quindi capita che i miei assistiti vengano a trovarmi – ha spiegato l’agente di Veretout -. Jordan doveva ritirare una macchina da tre mesi e ha approfittato della squalifica per venire a prenderla. Non c’è altro dietro. A cena non abbiamo visto nessuno. Se un giorno dovessimo decidere di andare via dalla Roma parleremo prima con loro. I giallorossi si sono comportati sempre bene”.

Fonti: Calcionapoli24.it / Forzaroma.info