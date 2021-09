(LIVE!) VERONA-ROMA: 3-2 (36′ Pellegrini, 49′ Barak, 54′ Caprari, 57′ aut. Ilic, 63′ Faraoni)

AS ROMA NEWS – Dopo tre vittorie consecutive, questo pomeriggio la Roma è di scena al Bentegodi dove alle ore 18 affronterà l’Hellas Verona allenata da Igor Tudor, neo tecnico arrivato qualche giorno fa sulla panchina dei veneti per sostituire l’esonerato Di Francesco.

Per Mourinho e i suoi ragazzi un test importante contro un avversario difficile da decifrare, visto il recente cambio in panchina. Il Verona è fermo a zero punti e oggi giocherà col coltello tra i denti. I giallorossi dovranno giocare al massimo delle proprie forze per riuscire a tenere la vetta della classifica.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

72′ – OCCASIONE VERONA: Caprari ha la palla del 4 a 2 ma trova un grandissimo Rui Patricio sulla sua strada che salva i suoi.

70′ – Ammonito Cristante. Ora la Roma ha una squadra super offensiva, Mou rischia tutto.

66′ – Subito Carles Perez che ha spazio per provare il suo tiro dalla distanza, ma la palla si impenna e finisce alta.

65′ – TRIPLO CAMBIO ROMA: dentro Mkhitaryan, El Shaarawy e Carles Perez, fuori Shomurodov, Zaniolo e Veretout.

64′ – DOPPIO CAMBIO VERONA: dentro Kalinic e Tamze, fuori Simeone e Bessa.

63′ – GOL DEL VERONA: FARAONI. Un destro dal limite che si infila sotto all’incrocio. Nuovo vantaggio dei padroni di casa.

60′ – Gara intensissima, le due squadre vogliono vincere. Ci saranno di sicuro tante altre emozioni.

57′ – GOOOOOOOOOOOOL!! AUTOGOL ILIC! Pellegrini va via a sinistra lanciato molto bene da Abraham, il capitano cerca di ridargli palla con un filtrante in area e Ilic fa autorete nel tentativo di anticipare l’attaccante inglese! La Roma la rimette subito in parità!

54′ – GOL DEL VERONA: CAPRARI. L’ex giallorosso entra in area, va all’uno contro uno con Mancini, lo salta con un movimento a rientrare e calcia sul secondo palo trovando l’angolino. Sorpasso dei veneti.

52′ – OCCASIONE ROMA: Pellegrini parte centralmente, entra in area, rientra sul destro e calcia in porta: conclusione deviata in angolo!

50′ – Ammonito Barak per una trattenuta su Shomurodov.

49′ – GOL DEL VERONA: BARAK. Caprari scappa in area e mette un cross basso, pallone deviato da Mancini verso la porta, Rui Patricio ribatte ma la sfera finisce sui piedi di Barak che da due passi fa uno a uno.

46′ – Si riparte. Cambio Verona: dentro Magnani, fuori Ceccherini.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti al Bentegodi, decide una perla di rara bellezza di Pellegrini, in gol con uno splendido colpo di tacco. Gara molto combattuta, il Verona ha lottato su ogni pallone, ma la squadra di Mou non è stata da meno e ha capitalizzato al massimo la giocata del suo capitano. La pioggia fortissima che sta cadendo sul terreno di gioco può diventare un fattore chiave del secondo tempo.

40′ – Grandina sopra il Bentegodi, una vera bomba d’acqua su Verona.

39′ – OCCASIONE ROMA! Ripartenza giallorossa, Zaniolo si accentra e calcia bene col sinistro ma la palla sbatte su Abraham!

36′ – GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! PELLEGRINI! CAPOLAVORO! Colpo di tacco strepitoso su cross di Karsdorp dalla destra, palla sul primo palo sul quale non arriva Montipò! STRE-PI-TO-SO!

33′ – Piove copiosamente sul Bentegodi, il campo comincia a diventare viscido.

30′ – Ammonito Faraoni per un fallo tattico su Zaniolo.

28′ – OCCASIONE VERONA: errore di Karsdorp che perde un brutto pallone e permette a Lazovic di arrivare solo al limite, il centrocampista del Verona prova a calciare sul primo palo mandando la palla a lato.

22′ – Conclusione dalla distanza di Barak, tiro centrale, blocca Rui Patricio.

20′ – Problema per Abraham, che però prova a restare in campo.

18′ – Ammonito Veretout per proteste.

16′ – TRAVERSA ROMA! Pellegrini su punizione trova Cristante che di testa colpisce la parta alta della traversa!

12′ – Partita vibrante. Shomurodov ha avuto un paio di palloni giocabili sulla trequarti avversaria, ma ha sbagliato sempre l’ultimo passaggio per Abraham.

6′ – OCCASIONE VERONA: Simeone dal limite controlla e si gira, calciando forte e angolato col destro: palla di poco fuori alla destra di Rui Patricio.

5′ – Ritmi subito molto alti. Verona aggressivo, marcature a tutto campo, si lotta su goni pallone. Ma anche la Roma è partita disposta a combattere.

0′ – Fischia Maresca, comincia Verona-Roma!

HELLAS VERONA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA (3-4-1-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini, Faraoni, Barak, Ilic, Bessa, Lazovic, Caprari, Simeone. All.: Tudor.

A disp.: Pandur, Berardi, Casale, Sutalo, Cancellieri, Magnani, Tameze, Hongla, Lasagna, Kalinic, Ragusa.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Smalling, Tripi, Villar, Diawara, Darboe, Mkhitaryan, Perez, El Shaarawy, Mayoral.

ARBITRO: Maresca di Napoli

Guardalinee: De Meo-Rossi

Quarto Uomo: Minelli

Var: Aureliano

Avar: Passeri

LE ULTIME IN DIRETTA DAL BENTEGODI

Ore 17:40 – L’americano Bryan Reynolds non figura nemmeno in panchina: per l’americano solo tribuna.

Ore 17:00 – La Roma comunica il suo undici inziale con un tweet che riportiamo di seguito.

🐺 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #VeronaRoma 👊 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/YAE2T3YTxs — AS Roma (@OfficialASRoma) September 19, 2021

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale del Verona annunciata dal club veneto: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic, Bessa , Caprari, Simeone.

Ore 16:50 – Sky Sport comunica in anteprima la formazione ufficiale della Roma che tra poco scenderà in campo per affrontare il Verona: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov; Abraham.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio. A Verona il cielo è molto nuvoloso e non sono escluse precipitazioni. Terreno di gioco in per il momento discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

Giallorossi.net – A. Fiorini