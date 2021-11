Verso Genoa-Roma: mezza difesa è out, dubbio Pellegrini

NOTIZIE ROMA CALCIO – Si apre la settimana di Genoa-Roma, partita di campionato che si giocherà domenica prossima a Marassi. Una gara complicata per i giallorossi, che dopo il pesante passo falso di Venezia sono chiamati a riscattarsi immediatamente.

Mourinho però deve fare i conti con le tante assenze, specie in difesa. Per Kumbulla non è nulla di grave (solo un risentimento muscolare, escluse lesioni), ma difficilmente ce la farà a recuperare per domenica. Out anche Smalling, che dovrebbe tornare a disposizione per Roma-Torino del 28 novembre.

Rischiano di non farcela nemmeno Calafiori e Vina, lasciando completamente sguarnita la corsia mancina. Il tecnico portoghese dovrebbe quindi affidarsi alla difesa a tre con Cristante scalato tra i centrali e uno tra Villar, Diawara e Darboe inserito al suo posto in mediana.

Sulla trequarti rischia di non farcela Pellegrini, alle prese con l’infiammazione al ginocchio. Sarà a disposizione invece Zaniolo, che potrebbe anche giocare alle spalle di Abraham e Shomurodov nel 3-4-1-2 che non è dispiaciuto al tecnico.

