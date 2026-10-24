VERSO IL MATCH | Roma a Napoli per sfatare il tabù: Gasp cerca il colpo grosso

Non è ancora una partita decisiva, ma somiglia molto a una di quelle che spiegano quanto sei diventato grande. Napoli-Roma arriva all’ottava giornata con due squadre in momenti differenti, due allenatori agli antipodi e una domanda che riguarda soprattutto i giallorossi: questa Roma è pronta a vincere anche contro una big?

Fin qui la squadra di Gian Piero Gasperini ha dato tantissime risposte. Ha costruito un’identità riconoscibile, ha imparato a sopravvivere agli infortuni, ha allargato le rotazioni e soprattutto ha reagito bene ai momenti difficili. Dopo la beffa contro il Real Madrid sono arrivati il successo sul Genoa e il netto 4-0 allo Slovan Bratislava. Due partite alla portata, certo, ma anche due possibili trappole superate con autorità. Adesso il livello si alza. Il Napoli non ha iniziato la stagione come sperava e le tre sconfitte nelle prime sette giornate hanno aumentato la pressione sulla squadra di Allegri, ma resta una formazione costruita per stare in alto. E proprio per questo il Maradona rappresenta un test molto più indicativo rispetto agli ultimi due impegni.

Il confronto sarà anche quello tra due idee di calcio quasi opposte. Gasperini cerca aggressività, duelli, pressione alta, recupero immediato del pallone e uomini portati costantemente nella metà campo avversaria. Allegri tende invece a ragionare soprattutto sull’equilibrio, sulla gestione degli spazi e sulla capacità di togliere campo all’avversario prima di colpirlo. È una sfida che i due conoscono quasi a memoria. Quello di oggi sarà il trentaduesimo confronto tra Gasperini e Allegri: nei precedenti il tecnico del Napoli è avanti con quattordici vittorie contro le sei del collega romanista, undici i pareggi. L’ultimo successo di Gasperini risale addirittura al 27 novembre 2021, quando la sua Atalanta vinse 1-0 contro la Juventus. Numeri che raccontano una certa difficoltà storica del tecnico giallorosso contro Allegri, ma anche un contesto completamente diverso rispetto al passato. Oggi Gasperini arriva al Maradona con una squadra che ha ormai preso le sembianze del suo allenatore: intensità nei duelli, pressione continua, fame e una ricerca costante della porta.

Dall’altra parte Allegri proverà inevitabilmente a sporcare questo ritmo. Il Napoli ha tutto l’interesse a non trasformare la partita in una sequenza continua di duelli e transizioni. La chiave potrebbe essere proprio qui: chi riuscirà a imporre il proprio tipo di partita. Una Roma capace di alzare il ritmo e recuperare palloni vicino all’area avversaria può mettere in difficoltà gli azzurri; un Napoli bravo ad abbassare il baricentro, chiudere gli spazi e costringere i giallorossi ad attaccare contro una difesa schierata può invece togliere ossigeno al gioco di Gasperini.

Il tema realizzativo resta un altro passaggio fondamentale. La Roma produce molto, ma nelle sfide di livello ha già lasciato qualche punto per strada proprio per non essere riuscita a trasformare il dominio in risultato. È successo contro il Como, è successo in parte anche contro l’Inter. Per fare il salto definitivo serve cominciare a vincere anche le partite che raccontano qualcosa in più della classifica. Ed è qui che entra in gioco anche Malen, simbolo di una Roma che negli ultimi mesi ha trovato finalmente continuità offensiva. Dall’arrivo in giallorosso l’olandese ha segnato 20 gol in Serie A e 24 considerando tutte le competizioni. Numeri da attaccante di prima fascia e che spiegano perché, in una squadra ancora alle prese con diverse assenze, sia diventato uno dei riferimenti principali del progetto.

Ma Napoli-Roma non sarà una partita da affidare a un singolo. Servirà soprattutto una prova collettiva, perché il vero salto che Gasperini cerca riguarda la maturità. La Roma ha imparato a dominare le partite che deve vincere. Ora deve dimostrare di saper portare a casa anche quelle che possono cambiare la percezione della stagione. C’è anche un dato che pesa: i giallorossi non vincono a Napoli da otto anni. L’ultimo successo risale al 4-2 della Roma di Di Francesco contro il Napoli di Sarri. Da allora sono arrivati quattro pareggi e quattro sconfitte. Un tabù che racconta bene quanto sia complicato uscire dal Maradona con tre punti.

Per il Napoli è una partita importante per non perdere ulteriore terreno. Per la Roma può essere qualcosa in più: una prova di maturità, di ambizione e di forza. Il risultato non deciderà la stagione, ma potrà dire molto su quanto questa squadra sia davvero pronta a stare stabilmente al tavolo delle grandi. E forse è proprio questo il senso della sfida di oggi: non capire se la Roma può giocarsela con il Napoli. Quello ormai lo sappiamo. Capire se è pronta a batterlo.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini