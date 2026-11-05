VERSO IL SASSUOLO | Gollini migliora, Dybala ci prova e Koné scalpita: le ultime dall’infermeria

Mettersi alle spalle la delusione di Manchester e ripartire dal campionato. La Roma si prepara alla sfida di sabato sera contro il Sassuolo dell’ex Alberto Aquilani, con Gian Piero Gasperini che spera di recuperare almeno qualche pedina importante prima della sosta per le nazionali. Ma dall’infermeria arrivano segnali contrastanti.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala sosterrà oggi un provino decisivo per verificare se il fastidio al polpaccio sia definitivamente superato. L’argentino spera di strappare almeno una convocazione, ma lo staff medico non intende correre rischi. Le ultime indicazioni di Sky Sport sono infatti più pessimistiche e orientano verso un rientro dopo la sosta.

Discorso simile per Manu Koné, che sembra essersi messo alle spalle il problema muscolare alla coscia. Il francese sta completando il recupero, ma anche nel suo caso prevale la prudenza: la sua presenza contro il Sassuolo resta difficile, soprattutto considerando gli impegni successivi con la nazionale.

Qualche speranza in più riguarda Pierluigi Gollini, fermato da un problema alla schiena ma in miglioramento. Il portiere potrebbe tornare a disposizione sabato, altrimenti toccherà ancora a Vasquez difendere la porta giallorossa. Nessuna possibilità, invece, di rivedere Mile Svilar prima della sosta. È già certa anche l’assenza di Devyne Rensch. Gli esami effettuati ieri hanno evidenziato una lieve lesione all’adduttore destro, rimediata durante la partita contro il Manchester United. Per l’olandese si prevede uno stop di circa tre settimane.

FONTI: La Gazzetta dello Sport, Sky Sport