VERSO MANCHESTER | La Roma non torna a casa: allenamento a Udine e possibili novità di formazione

Neanche il tempo di festeggiare il 5-2 rifilato all’Udinese che per la Roma è già scattata l’operazione Manchester. I giallorossi non sono rientrati nella Capitale dopo la vittoria di ieri sera, ma hanno trascorso la notte in Friuli per preparare la delicata trasferta di Champions League contro lo United, in programma martedì 3 novembre all’Old Trafford.

Questa mattina la squadra di Gian Piero Gasperini si è allenata al centro sportivo dell’Udinese, ospite del club bianconero. Seduta di scarico per chi ha giocato ieri, mentre gli altri calciatori hanno svolto un lavoro più intenso. La Roma ha voluto ringraziare pubblicamente la società friulana per l’ospitalità concessa attraverso un messaggio sui propri canali social. Nel pomeriggio è previsto il trasferimento a Trieste e il volo diretto per Manchester, senza passare da Roma, per risparmiare energie e ottimizzare i tempi in un calendario sempre più fitto. Domani la conferenza stampa di Gasperini e la rifinitura sul prato dell’Old Trafford.

Contro il Manchester United saranno ancora indisponibili Svilar, Koné e, salvo sorprese, Dybala. Per il portiere belga il rientro è stato programmato dopo la sosta di novembre, mentre restano maggiori speranze per il francese e la Joya in vista della sfida contro il Sassuolo del 7 novembre. I tempi non sono ancora certi, come ha sottolineato lo stesso Gasperini dopo la gara di Udine, spiegando che la settimana appena iniziata sarà decisiva per valutare le condizioni degli infortunati.

Intanto Gasperini studia alcune modifiche all’undici che ha travolto l’Udinese. In difesa è previsto il ritorno dal primo minuto di Gianluca Mancini, rimasto in panchina ieri, mentre il dubbio principale riguarda la trequarti. Niccolò Pisilli potrebbe essere preferito a Rodrigo Mora, protagonista di due gol consecutivi contro Cagliari e Udinese. Una scelta che garantirebbe maggiore equilibrio e intensità in una partita nella quale servirà anche grande attenzione alla fase difensiva. Restano punti fermi Soulé e Malen, entrambi sostituiti ieri nella ripresa anche per preservarne le energie.

La Roma si presenta così alla sfida europea nel momento migliore della stagione, forte di una serie di prestazioni convincenti e di un gruppo che continua a rispondere anche alle assenze pesanti. Ora Gasperini cerca un’altra prova di maturità, stavolta sul palcoscenico dell’Old Trafford, contro un Manchester United in difficoltà ma sempre pericoloso per la qualità dei suoi giocatori.

Giallorossi.net | A. F.