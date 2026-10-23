VERSO NAPOLI | Roma, attacco in emergenza: Mora o Cristante dietro Malen

La Roma arriva alla trasferta di Napoli con un problema ormai evidente: davanti le alternative sono ridotte al minimo. Gli infortuni di Dybala e Pellegrini hanno tolto contemporaneamente a Gasperini due uomini fondamentali per la trequarti e, con Koné ancora ai box, anche spostare un centrocampista più avanti significa inevitabilmente accorciare la coperta in un altro reparto.

Per questo, in vista della sfida di sabato al Maradona, il tecnico è chiamato soprattutto a una scelta: confermare Rodrigo Mora dal primo minuto oppure avanzare Bryan Cristante alle spalle di Malen. La soluzione più naturale resta quella del portoghese. Mora è uno dei pochi trequartisti di ruolo rimasti a disposizione e, nonostante un talento evidente, sta ancora attraversando una fase di adattamento. Il giovane deve abituarsi ai ritmi del calcio italiano, alle richieste tattiche di Gasperini e a un sistema che pretende molto anche senza palla. Contro lo Slovan non è riuscito a incidere come avrebbe voluto, ma proprio l’emergenza può offrirgli una nuova grande occasione.

L’alternativa porta invece a Cristante. Il centrocampista è appena rientrato e potrebbe essere utilizzato qualche metro più avanti, una posizione che conosce e che gli permetterebbe di garantire maggiore fisicità, inserimenti e presenza nella zona centrale del campo. Tra i centrocampisti adattabili sulla trequarti, Cristante sembra avere qualche possibilità in più rispetto a Pisilli. In quel caso proprio Pisilli resterebbe infatti accanto a De Roon in mediana, evitando di impoverire ulteriormente un reparto già privo di Koné. Una soluzione più conservativa dal punto di vista degli equilibri, ma che permetterebbe comunque a Gasperini di aggiungere peso e esperienza alle spalle della punta.

Davanti non sembrano invece esserci dubbi su Soulé e Malen. L’argentino resta il principale riferimento creativo, mentre l’olandese guiderà ancora l’attacco. Castro rappresenta praticamente l’unica alternativa naturale al centravanti e resta viva anche la possibilità, magari a partita in corso, di vedere insieme le due punte. Mai come questa volta, però, la formazione iniziale racconta soltanto una parte del problema. La Roma arriva a Napoli con pochissime possibilità di cambiare volto alla propria fase offensiva durante la partita. Ed è proprio questo l’aspetto che preoccupa maggiormente Gasperini alla vigilia di un ciclo nel quale gli impegni continueranno a susseguirsi senza sosta.

FONTI: Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport, Leggo