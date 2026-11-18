La Roma si riprende i suoi pilastri e Gasperini prepara l’assalto alla quarta vittoria consecutiva. A tre giorni dalla trasferta di Parma, in programma sabato 21 novembre alle ore 18, l’emergenza che ha accompagnato i giallorossi nelle ultime settimane sembra ormai alle spalle. Dybala, Svilar, Koné e Mancini sono pronti a riprendersi un ruolo da protagonisti in una squadra che ha continuato a vincere anche senza alcuni dei suoi elementi più importanti.

Il recupero più atteso è quello di Paulo Dybala, fermo da metà ottobre per una lesione al polpaccio. L’argentino ha lavorato regolarmente con i compagni nella ripresa degli allenamenti di ieri e punta a tornare in campo al Tardini. Una notizia fondamentale per Gasperini, che ritrova fantasia, qualità e un’alternativa di primo livello sulla trequarti. La Joya è candidata a una maglia da titolare, anche se il tecnico dovrà decidere se impiegarla subito dall’inizio oppure gestirne il minutaggio.

Semaforo verde anche per Gianluca Mancini, che ha superato il risentimento muscolare accusato prima della sosta. Il difensore è tornato a lavorare a pieno regime e si prepara a riprendere il proprio posto nella linea arretrata. A centrocampo, invece, Manu Koné è già rientrato contro il Sassuolo e ha sfruttato la pausa per ritrovare la condizione migliore. Il francese tornerà a essere un punto di riferimento accanto a Cristante.

Il quarto grande recupero è quello di Mile Svilar. Dopo oltre un mese di assenza per il problema al piede, il portiere serbo ha ripreso gradualmente ad allenarsi con il gruppo e punta con decisione al ritorno tra i pali già sabato. Le sue condizioni continuano a essere monitorate, ma le sensazioni sono positive. Ancora da valutare Pierluigi Gollini, reduce dal problema alla schiena e impegnato nel proprio percorso di recupero.

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Restano fuori soltanto Pellegrini e Rensch tra gli indisponibili di movimento. Il centrocampista romano dovrà attendere l’inizio del 2027 prima di tornare a disposizione, mentre l’olandese prosegue il lavoro differenziato e punta alla trasferta di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma mercoledì 25 novembre. Un appuntamento che potrebbe segnare il suo ritorno tra i convocati.

Intanto Trigoria comincia a ripopolarsi dopo gli ultimi impegni internazionali. Rodrigo Mora rientra senza aver giocato nemmeno un minuto con il Portogallo, dopo essere rimasto in panchina anche nella vittoria per 3-2 contro il Galles. Nessuna fatica nemmeno per Wesley, risparmiato da Ancelotti nel 7-0 del Brasile contro Singapore. Diverso il discorso per Ndicka, impiegato per tutta la partita dalla Costa d’Avorio nel 2-2 contro il Gambia.

Riposo completo anche per i tre argentini della Roma. Nella notte italiana l’Albiceleste ha travolto il Costa Rica per 7-0, ma Soulé, Balerdi e Castro hanno assistito alla goleada interamente dalla panchina. Nessuno dei tre è stato utilizzato da Scaloni, una circostanza favorevole per Gasperini in vista del loro rientro nella Capitale. I sudamericani saranno tra gli ultimi a riaggregarsi al gruppo, attesi a Trigoria entro giovedì.

La Roma si presenta così alla ripresa del campionato con prospettive ben diverse rispetto alle settimane precedenti. Tre vittorie consecutive, 27 punti in classifica e soltanto due lunghezze di distanza dalla vetta. Dopo aver battuto Cagliari, Udinese e Sassuolo, Gasperini cerca il poker contro il Parma per continuare la rincorsa ai primi posti. E stavolta potrà contare su una squadra molto più vicina alla sua formazione ideale, prima di affrontare il PSG in Champions League.

FONTI: Corsport, Gasport, Il Tempo, Il Messaggero, Il Romanista