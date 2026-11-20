La Roma ritrova la fantasia. E Gian Piero Gasperini può finalmente sorridere davanti all’abbondanza di soluzioni offensive. Dopo settimane trascorse a fare i conti con infortuni e scelte quasi obbligate, il tecnico giallorosso si prepara alla trasferta di Parma con un attacco che torna a offrire qualità e alternative. La novità più importante è il recupero di Paulo Dybala, pronto a riprendersi una maglia da titolare accanto a Donyell Malen. Ma c’è anche un ballottaggio particolarmente interessante: chi giocherà al fianco della Joya tra Matías Soulé e Rodrigo Mora?

L’argentino è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e ha ormai smaltito il problema fisico che lo aveva costretto a fermarsi. Gasperini sta pensando seriamente di rilanciarlo dal primo minuto, restituendo all’attacco giallorosso quella qualità nell’ultimo passaggio e nell’invenzione che soltanto Dybala sa garantire. Al suo fianco, però, la scelta non è affatto scontata.

Soulé è reduce dagli impegni con la nazionale argentina e da un lungo viaggio intercontinentale. Il suo rientro a Trigoria soltanto nelle ultime ore potrebbe pesare nelle valutazioni dell’allenatore, soprattutto considerando il poco tempo a disposizione per preparare la sfida del Tardini. E allora prende quota la candidatura di Rodrigo Mora, uno dei giocatori più brillanti di questo inizio di stagione. Il portoghese, appena diciannovenne, ha già segnato quattro gol in campionato, andando a bersaglio per tre partite consecutive prima della sosta. Numeri che lo hanno trasformato in una delle sorprese più piacevoli della Roma di Gasperini.

L’ipotesi di vedere Dybala e Mora insieme alle spalle di Malen è dunque tutt’altro che remota. In quel caso Soulé partirebbe dalla panchina, pronto a entrare nella ripresa e a dare nuova energia alla manovra offensiva. Ma potrebbe anche accadere il contrario, con l’argentino titolare e Mora utilizzato a gara in corso. Una scelta che Gasperini scioglierà soltanto dopo aver valutato le condizioni dei giocatori.

Il vero motivo di soddisfazione per Gasperini, però, va oltre la formazione iniziale. Per la prima volta dopo diverse settimane il tecnico può contare su alternative offensive capaci di cambiare il volto della partita. Dybala, Soulé e Mora rappresentano tre modi differenti di interpretare la trequarti, tra fantasia, dribbling, accelerazioni e capacità di trovare la porta. Chi non giocherà dall’inizio potrà diventare un’arma preziosa nel secondo tempo, soprattutto in una fase della stagione in cui la Roma sarà chiamata a giocare ogni tre o quattro giorni.

Per il resto, la formazione sembra ormai delineata. Mile Svilar è pronto a tornare tra i pali, mentre davanti a lui Gasperini dovrebbe affidarsi al terzetto di maggiore esperienza formato da Mancini, Ndicka ed Hermoso. In mezzo al campo poche discussioni: Cristante e Koné rappresentano la coppia di riferimento, con Wesley destinato a presidiare la fascia sinistra. L’unico altro dubbio riguarda la corsia destra, dove il giovane Lulli proverà a insidiare Nahuel Molina, che resta favorito per una maglia da titolare.

La Roma riparte dunque da Parma con una consapevolezza nuova: l’attacco può tornare a essere non soltanto prolifico, ma anche imprevedibile. Malen resta il punto di riferimento avanzato, ma attorno all’olandese Gasperini ha finalmente la possibilità di alternare giocatori di talento senza abbassare necessariamente il livello della squadra. Un vantaggio prezioso anche in vista della trasferta di Champions League contro il PSG, in programma mercoledì prossimo.

Naturalmente, il recupero degli infortunati non cancella le esigenze del mercato. Gasperini aspetta ancora quell’esterno offensivo di piede destro capace di partire da sinistra, saltare l’uomo e aggiungere ulteriori soluzioni all’attacco. Un rinforzo che la società proverà a individuare a gennaio. Nell’attesa, però, il tecnico può godersi una Roma che ritrova la fantasia e, soprattutto, quella profondità nelle scelte che può fare la differenza nella corsa ai vertici della classifica.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini