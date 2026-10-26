VERSO ROMA-CAGLIARI | Gasperini cambia ancora, Dybala torna. E Svilar accelera

Gian Piero Gasperini prepara altre novità per Roma-Cagliari. Dopo il dispendioso 3-3 del Maradona, il tecnico giallorosso è pronto a rimettere mano alla formazione in vista della sfida di domani sera all’Olimpico, in programma alle 20:45. Il calendario non concede tregua e impone nuove rotazioni, ma da Trigoria arrivano anche notizie incoraggianti: Paulo Dybala è ormai a un passo dal rientro, mentre Mile Svilar potrebbe tornare prima del previsto.

Le principali novità di formazione potrebbero riguardare tutti i reparti. Sulla fascia destra Emanuele Lulli è favorito per una maglia da titolare al posto di Rensch, mentre si avvicina anche il rinnovo del giovane esterno fino al 2031. In mezzo al campo Gasperini valuta di concedere un turno di riposo a uno tra De Roon e Pisilli, riportando Cristante in mediana. Una scelta che permetterebbe di aggiungere qualità e fantasia sulla trequarti, con Rodrigo Mora candidato a giocare dall’inizio accanto a Soulé, alle spalle di Malen.

Novità importanti anche in difesa, dove Leonardo Balerdi viaggia verso una maglia da titolare dopo la straordinaria doppietta realizzata contro il Napoli. L’argentino potrebbe prendere il posto di uno tra Mancini, N’Dicka ed Hermoso, con quest’ultimo reduce da una prova complicata al Maradona. Gasperini vuole sfruttare il momento di forma dell’ex Marsiglia e, contemporaneamente, permettere a qualcuno dei titolarissimi di recuperare energie preziose. Tra i pali sarà invece confermato Pierluigi Gollini.

La notizia più attesa riguarda però Paulo Dybala. La Joya ha svolto ieri una parte dell’allenamento insieme ai compagni, dopo aver superato positivamente i test sul campo per verificare il recupero dalla lieve lesione al polpaccio. La rifinitura di oggi servirà a sciogliere gli ultimi dubbi, ma l’argentino è ormai vicino alla convocazione per Roma-Cagliari. Partirà dalla panchina, con l’obiettivo di ritrovare gradualmente il ritmo partita ed essere pronto a giocare dall’inizio sabato contro l’Udinese. Un recupero importante anche in vista della trasferta di Champions League del 3 novembre contro il Manchester United.

Segnali incoraggianti arrivano anche da Mile Svilar. Il portiere sta completando in Belgio il percorso riabilitativo dopo la frattura da stress al quinto dito del piede destro. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi controlli per valutare la guarigione e stabilire quando potrà riprendere a lavorare sul campo. Le ultime indiscrezioni lasciano aperta la possibilità di un rientro anticipato rispetto alla previsione iniziale, che lo voleva nuovamente disponibile soltanto dopo la sosta di novembre.

Il primo obiettivo resta la gara contro il Sassuolo del 7 novembre, ma non viene esclusa del tutto una disponibilità già per la trasferta di Manchester del 3 novembre. Uno scenario ancora da verificare sul piano medico. Anche il regolamento UEFA offre una possibilità: un portiere temporaneamente sostituito in lista per un infortunio di lunga durata può essere reintegrato una volta recuperato, fermo restando il periodo minimo di 30 giorni previsto dalla norma e gli adempimenti necessari. Per Svilar, dunque, il ritorno in Champions non è precluso in linea di principio, ma dipenderà dall’effettivo recupero e dalla regolarità della sua posizione in lista.

Più indietro nel percorso di recupero ci sono Manu Koné e Lorenzo Pellegrini. Il francese proverà a tornare a disposizione prima della sosta di novembre, con le gare contro Manchester United e Sassuolo nel mirino. Decisamente più lunghi i tempi per Pellegrini, alle prese con una lesione importante alla coscia destra: per il centrocampista si prospetta uno stop di almeno due mesi, con l’eventuale intervento chirurgico ancora da valutare.

Gasperini, che oggi alle 13:30 presenterà Roma-Cagliari in conferenza stampa, attende dunque ulteriori conferme dall’infermeria. Nell’immediato la priorità sarà gestire le energie e trovare nuove soluzioni per battere i sardi, ma il progressivo recupero degli infortunati potrebbe restituire alla Roma alternative fondamentali in vista dei prossimi impegni. Dopo settimane di emergenza, per il tecnico giallorosso comincia finalmente a intravedersi qualche buona notizia.

FONTI: Corriere dello Sport, Corriere della Sera, Il Tempo, Sky Sport, UEFA