Verso Roma-Salisburgo: Abraham in campo con la maschera. E Dybala vuole esserci

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ottimismo in vista di giovedì sera per i tre giocatori che formeranno molto probabilmente il reparto avanzato della squadra che darà battaglia al Salisburgo.

Tammy Abraham sta cercando in tutti i modi di farcela: il centravanti inglese ha riportato una ferita sulla palpebra inferiore che ha necessitato di un intervento di sutura. Ieri c’è stato bisogno di rafforzare la chiusura aggiungendo qualche punto di sutura in più alla ferita che inevitabilmente con il movimento dell’occhio tende a riaprirsi con più facilità rispetto ad altre zone del corpo.

Nel pomeriggio dopo il controllo all’edema ha ricevuto la visita di uno specialista per la realizzazione di una maschera protettiva, che nel suo caso sarà meno ingombrante e più incentrata alla protezione della palpebra sinistra. Da oggi le valutazioni del giocatore e dello staff: Tammy vuole esserci.

Ci sarà certamente Lorenzo Pellegrini che ieri ha svolto lavoro con il gruppo e sarà a disposizione. Anche Paulo Dybala sta lavorando per essere a disposizione. Ieri l’argentino si è allenato individualmente a Trigoria senza forzare troppo il flessore. Oggi può tornare a lavorare in gruppo e a puntare definitivamente il Salisburgo.

Fonte: Corriere dello Sport