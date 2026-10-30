VERSO UDINE | Roma senza tregua: Gasperini prepara un altro ribaltone

Gian Piero Gasperini prepara un’altra Roma. Dopo le rotazioni contro il Cagliari, il tecnico giallorosso sembra intenzionato a cambiare nuovamente diverse pedine in vista della trasferta di Udine di domani, sabato 31 ottobre alle ore 18. Con il Manchester United all’orizzonte e un’infermeria ancora affollata, la gestione delle energie diventa fondamentale. Le novità potrebbero riguardare soprattutto difesa e centrocampo.

Mancini e Ndicka rischiano un turno di riposo, con Ghilardi e Balerdi candidati a partire dal primo minuto. L’argentino, insieme a Hermoso, ha smaltito gli acciacchi che lo avevano costretto alla panchina contro il Cagliari. Anche sulle fasce sono possibili aggiustamenti, mentre in mediana prende quota la coppia Cristante-Pisilli, con De Roon inizialmente in panchina. Si tratta comunque di indicazioni della vigilia, con diversi ballottaggi ancora aperti.

Davanti, invece, Malen è pronto a riprendersi il posto da titolare, affiancato dall’intoccabile Soulé, protagonista di un avvio di stagione da 3 gol e 3 assist. Alle loro spalle potrebbe esserci Rodrigo Mora, favorito per una maglia dal primo minuto dopo il gol decisivo contro il Cagliari. Il portoghese ha convinto Gasperini con il suo ingresso nella ripresa e ora punta a trovare maggiore continuità.

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Restano intanto pesanti le assenze. Dybala salterà certamente Udine e resta fortemente in dubbio per Manchester: la lesione al polpaccio sarebbe ormai superata, ma l’argentino continua ad avvertire fastidio e anche ieri ha svolto lavoro personalizzato. Più probabile il rientro contro il Sassuolo del 7 novembre, quando Gasperini spera di ritrovare anche Koné, che ha ripreso a lavorare individualmente sul campo. Per Svilar, invece, il ritorno è stato rinviato a dopo la sosta: a Udine, in Champions e contro il Sassuolo toccherà ancora a Gollini. Una situazione che costringe Gasperini a nuove scelte, ma che conferma anche la volontà del tecnico di coinvolgere tutta la rosa per affrontare un calendario sempre più impegnativo.

FONTI: Corriere della Sera, Leggo, La Gazzetta dello Sport