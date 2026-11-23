Scintille tra Gian Piero Gasperini e un tifoso romanista durante Parma-Roma. Nonostante la larga vittoria per 5-1 dei giallorossi, al Tardini non sono mancati momenti di tensione. Protagonista il tecnico della Roma, che avrebbe risposto a tono a un sostenitore presente in tribuna, irritato dalla prestazione di Nahuel Molina.
Secondo il racconto dell’episodio, il tifoso avrebbe urlato all’indirizzo dell’allenatore: “Ma come si fa, mister? Fai scaldare Ghilardi e fai uscire Molina. Gian Piero, leva Molina!”. Una richiesta tutt’altro che gradita a Gasperini, che si sarebbe girato verso la tribuna replicando stizzito: “Vieni te, no?”.
Al centro delle critiche la prestazione dell’esterno argentino, protagonista in negativo nell’azione del momentaneo pareggio del Parma. Prima dell’errore in anticipo di Balerdi su Elphege, è proprio Molina a perdere un pallone sanguinoso sulla trequarti, consentendo ai ducali di ripartire in contropiede. L’attaccante francese supera poi il difensore romanista e batte Svilar, firmando l’1-1.
Il tecnico, però, non avrebbe gradito le contestazioni rivolte al suo giocatore, scegliendo di rispondere personalmente al tifoso. E anche le successive decisioni dalla panchina sembrano confermare la volontà di non scaricare Molina dopo l’errore: l’argentino è rimasto in campo fino all’84’, quando la Roma conduceva già per 4-1 e la partita era ormai indirizzata.
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Una scena che racconta ancora una volta il temperamento di Gasperini, allenatore poco incline a farsi condizionare dalle pressioni esterne. La prestazione di Molina resta discutibile, ma il tecnico ha preferito confermargli fiducia durante la gara. La scelta di schierare Wesley a destra al posto di Lulli si è rivelata vincente. E per chi dalla tribuna volesse suggerirgli qualche sostituzione, il messaggio è arrivato piuttosto chiaro.
Redazione Giallorossi.net
Il tifoso avrà sbagliato ma Molina finora non mi è mai piaciuto, troppo discontinuo, troppi errori anche gravi, ma Gasperini sa resuscitare anche i moribondi, speriamo che riesca a migliorare anche le prestazioni di Molina.
bhe sempre meglio di celik no?
i giocatori vanno sostenuti e non demoliti.
daje molina e daje Roma e daje mister.
Stavolta sono con Gasp. ha fatto bene a rispondere cosi’ daltronde è lui l’allenatore Certi soggetti devono essere sempre al centro dell’attenzione Bah…
Però su Molina ero d’accordo col tifoso. È lui che consegna palla ainducali ed innesca il contropiede. Ingiusto caricare tutta la colpa su Balerdi anche considerando, se è vero, che aveva segnalato di aver bisogno del cambio. Cmq va tutto bene lo stesso. Noi possiamo disquisire su queste fesserie ma la Roma è là, in piena lotta scudetto e se la giocherà fino alla fine.
Bravo Gasp……troppi si credono allenatori in Italia.
L’errore sanguinoso di Molina è un pallone perso a 80 metri dalla porta, una cosa che in una partita normale capita non meno di una quindicina di volte. L’errore vero è stato il posizionamento di Mario Hermoso, neanche il tentativo di Balerdi di metterci immediatamente una pezza, che è costato a lui tanti voti negativi in pagella dopo una buonissima gara. È proprio vero: tanti guardano le partite, ma pochi ne comprendono lo svolgimento…
quanto vorrei che tanti romanisti tifassero altre squadre, anche quelli che fanno scontri in autostrada
Ma questo non po negare, che da quando ha messo piede a Trigoria Molina ha rapresentato un punto debole della squadra.
Se non ce la prendiamo ogni partita con uno dei giocatori non siamo veri tifosi della Roma.
Devo elencarli? quest’anno abbiamo dato addosso a Mora, Wesley stesso alle prime giornate, Balerdi per lo svarione contro il MU, come non citare Cristante…
Magari la finiamo una buona volta…
Ok Molina ha giocato male, ma il gol preso fa parte del rischio di quando giochi uno contro uno.
Palla ribattuta a caso dalla difesa, uccellata su Balerdi e gol preso in contropiede su 70mt di campo.
In più, chi corre appresso a Elphege?
Hermoso che va a due all’ora , e infatti recupera prima Balerdi partito mezz’ora dopo.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.