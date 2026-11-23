Scintille tra Gian Piero Gasperini e un tifoso romanista durante Parma-Roma. Nonostante la larga vittoria per 5-1 dei giallorossi, al Tardini non sono mancati momenti di tensione. Protagonista il tecnico della Roma, che avrebbe risposto a tono a un sostenitore presente in tribuna, irritato dalla prestazione di Nahuel Molina.

Secondo il racconto dell’episodio, il tifoso avrebbe urlato all’indirizzo dell’allenatore: “Ma come si fa, mister? Fai scaldare Ghilardi e fai uscire Molina. Gian Piero, leva Molina!”. Una richiesta tutt’altro che gradita a Gasperini, che si sarebbe girato verso la tribuna replicando stizzito: “Vieni te, no?”.

Al centro delle critiche la prestazione dell’esterno argentino, protagonista in negativo nell’azione del momentaneo pareggio del Parma. Prima dell’errore in anticipo di Balerdi su Elphege, è proprio Molina a perdere un pallone sanguinoso sulla trequarti, consentendo ai ducali di ripartire in contropiede. L’attaccante francese supera poi il difensore romanista e batte Svilar, firmando l’1-1.

Il tecnico, però, non avrebbe gradito le contestazioni rivolte al suo giocatore, scegliendo di rispondere personalmente al tifoso. E anche le successive decisioni dalla panchina sembrano confermare la volontà di non scaricare Molina dopo l’errore: l’argentino è rimasto in campo fino all’84’, quando la Roma conduceva già per 4-1 e la partita era ormai indirizzata.

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Una scena che racconta ancora una volta il temperamento di Gasperini, allenatore poco incline a farsi condizionare dalle pressioni esterne. La prestazione di Molina resta discutibile, ma il tecnico ha preferito confermargli fiducia durante la gara. La scelta di schierare Wesley a destra al posto di Lulli si è rivelata vincente. E per chi dalla tribuna volesse suggerirgli qualche sostituzione, il messaggio è arrivato piuttosto chiaro.

Redazione Giallorossi.net