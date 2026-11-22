Una notte di festa trasformata per qualche minuto in un grande spavento. Leandro Paredes è svenuto in diretta televisiva mentre stava rilasciando un’intervista dopo la conquista della Copa Sudamericana con il Boca Juniors, vittorioso per 2-0 contro l’Atlético Mineiro nella finale disputata a Barranquilla, in Colombia.

L’ex centrocampista della Roma, oggi capitano degli Xeneizes, aveva già accusato dei problemi durante la partita, tanto da chiedere la sostituzione al 58′ per un forte senso di affaticamento e alcuni capogiri. A pesare sulle sue condizioni sarebbero state soprattutto le temperature elevate e l’umidità particolarmente intensa, con circa 30 gradi e un tasso di umidità vicino all’80%.

Il momento di maggiore paura è arrivato durante i festeggiamenti. Paredes stava parlando ai microfoni di DSports quando si è improvvisamente accasciato, interrompendo l’intervista. Immediato l’intervento dei sanitari, che hanno prestato soccorso al calciatore. Secondo quanto riferito durante la trasmissione, il malore sarebbe stato provocato da un calo di pressione. L’argentino si è ripreso rapidamente ed è riuscito ad allontanarsi sulle proprie gambe, ma è stato comunque accompagnato in una clinica per alcuni accertamenti precauzionali.

Fortunatamente, la situazione è tornata presto alla normalità. Dopo i controlli, Paredes ha raggiunto i compagni in hotel e il Boca Juniors ha pubblicato sui propri canali social un video che lo ritrae nuovamente sorridente e festante. Il club argentino ha anche ironizzato sull’accaduto, attribuendo scherzosamente il capogiro ai tanti giri di campo effettuati per celebrare la vittoria. A tranquillizzare definitivamente i tifosi è stato lo stesso Paredes, che su Instagram ha pubblicato una foto dalla clinica e successivamente ha scherzato sull’episodio: “Grazie a tutti per i messaggi, è stato solo un capogiro per tutti quei giri insieme”.

Una conclusione fortunatamente serena per una serata che resterà comunque indimenticabile per l’ex romanista. Il Boca Juniors è tornato a conquistare un trofeo internazionale dopo 18 anni, centrando la sua terza Copa Sudamericana. Per Paredes, tornato in Argentina nel 2025, un trionfo dal significato speciale, accompagnato però da uno spavento che ha fatto trattenere il fiato ai tifosi prima del lieto fine.

Redazione Giallorossi.net