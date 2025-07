Roma-UniPomezia 9-0, tutti i gol dei giallorossi: Ferguson scatenato, il baby Arena chiude i giochi (VIDEO)

La Roma vince facile anche la seconda amichevole di questa prima parte del ritiro estivo che sta svolgendo a Trigoria: battuta a valanga l’UniPomezia, formazione di Serie D, per 9 a 0.

Il club giallorosso ha pubblicato sui propri canali social il video con le immagini dei gol messi a segno dalla squadra di Gasperini: scatenato Ferguson, fortunato El Aynaoui in occasione della sua prima rete in maglia giallorossa, gioia anche per il baby Arena nel finale di partita.

Qui sotto il video con gli highlights di Roma-UniPomezia, buona visione.