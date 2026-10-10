VIDEO | Svilar e l’infortunio al piede: ecco il momento in cui il dito fa crack

La Roma ha reso pubblico il video dell’allenamento in cui Mile Svilar ha riportato la frattura a un dito del piede, infortunio che costringerà il portiere giallorosso a restare fermo per circa un mese, fino alla prossima sosta di novembre.
Nelle immagini diffuse dal club si vede il momento dell’incidente: Svilar compie una parata, poi resta a terra e porta immediatamente le mani sul piede infortunato. Un episodio apparentemente semplice che si è invece trasformato in un problema importante per Gian Piero Gasperini, costretto a rinunciare al suo portiere titolare nelle prossime settimane.
La conseguenza immediata riguarda le gerarchie tra i pali. Sarà Pierluigi Gollini a prendere il posto di Svilar, mentre la Roma ha deciso di reintegrare Devis Vasquez, rimasto fin qui fuori rosa, che diventerà il vice dell’ex portiere dell’Atalanta durante il periodo di assenza del numero uno giallorosso. Per Svilar inizierà ora il percorso di recupero, con l’obiettivo di tornare a disposizione dopo la sosta di novembre. Nel frattempo Gasperini dovrà affidarsi a Gollini, a partire dalla trasferta contro il Como.
Ecco il video dell’infortunio al piede di #Svilar occorso in allenamento e reso pubblico dalla #ASRoma. 🟨🟥 https://t.co/vJqT5W6m2a
— Giallorossi.net (@g_iallorossi) October 10, 2026