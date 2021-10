VILLAR: “Col Bodo non sono riuscito a dimostrare che posso essere utile alla Roma. Fino a quando sarò qui darò il massimo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gonzalo Villar affida a Instagram il suo pensiero in questo momento difficile che il centrocampista sta affrontando in giallorosso.

“Ho rispettato e sudato per questa maglia fin dal primo giorno che sono qui“, ha scritto Villar sul social. “L’anno scorso ho vissuto momenti fantastici che non dimentico nonostante ora stia ricevendo tanti insulti per aver giocato molto male il primo tempo (di Bodo/Glimt-Roma, ndr) dopo tanto che non giocavo”.

“Avevo tanta voglia di giocare, volevo dimostrare di essere utile, ma non ci sono riuscito“, ammette il giocatore, “Fino al giorno in cui arriverà il momento di partire da questa città continuerò a impegnarmi per dimostrare il giocatore che sono. Aiuterò la squadra sia dalla tribuna, che dalla panchina o giocando”.

“Rialziamoci tutti insieme e andiamo a vincere oggi”, conclude Villar.