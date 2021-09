Villar e Mayoral in bilico anche contro lo Zorya. E a gennaio l’addio torna ad essere probabile

AS ROMA NEWS – Giocano o no? Il prepartita di questo Zorya-Roma, seconda giornata del girone C di Conference League, è tutto incentrato su questa domanda: Gonzalo Villar e Borja Mayoral troveranno finalmente spazio nell’undici titolare di Mourinho?

Perchè le previsioni degli addetti ai lavori sulla probabile formazione sembrano gettare più di un dubbio sulla presenza dei due giocatori spagnoli contro i modesti ucraini, quinti nel loro campionato e battuti per 3 a 1 dall’altrettanto poco noto Bodo/Glimt nel primo match del girone.

Qualche chance in più pare avercela Villar: il centrocampista 23enne dovrebbe partire titolare al fianco dell’altro poco considerato Diawara. Ma col passare dei minuti sembrano salire le quotazioni di una conferma di Cristante, o addirittura il possibile impiego di uno tra Bove e Darboe: in questo caso la bocciatura di Villar da parte di Mourinho sarebbe completa.

Discorso ancora più complesso per Borja Mayoral, reduce da una stagione piuttosto soddisfacente in giallorosso. Nonostante lo spagnolo abbia dimostrato di avere una certa confidenza con il gol, Mourinho lo ha relegato a terza scelta per il ruolo di centravanti. Tanto che stasera viene dato da quasi tutti i quotidiani in panchina, con Shomurodov preferito per il ruolo di vice-Abraham.

Insomma, le decisioni di formazioni di questa sera saranno piuttosto indicative su quello che questi due calciatori potranno dare ancora alla Roma. Se Mourinho decidesse di escluderli anche da una partita tutt’altro che proibitiva come quella di stasera, sarà difficile per loro accettare di restare ancora a lungo qui. Il mercato di gennaio potrebbe anche essere decisivo in tal senso: quasi scontato l’addio di Villar, mentre è un po’ diverso il discorso per quanto riguarda Mayoral.

Mourinho vorrebbe comunque poter contare su di lui come terzo attaccante, non volendosi ritrovare senza centravanti nel caso di emergenze improvvise. Ma lo spagnolo non è di certo entusiasta all’idea di vedere il campo con il contagocce sapendo tra l’altro che a fine stagione la Roma non avrà intenzione di puntare su di lui.

Giallorossi.net – A. Fiorini