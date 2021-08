Villar ironico su Twitter: “Dicono che sono scarso e mi devo levare dal c…” (FOTO)

AS ROMA NOTIZIE – Passato dai fasti alle critiche, Gonzalo Villar sembra non essere più sicuro di restare alla Roma. Corteggiato dal Sassuolo, il giocatore pare essere determinato a restare in giallorosso nonostante non tutti sembrano più apprezzarlo.

E così oggi il centrocampista spagnolo ha voluto ironizzare su Twitter rispondendo a un tifoso che di lui diceva: “Ha una velocità di gambe nello stretto impressionante, guardate la differenza con gli altri”.

“Non è possibile. Dicono che sono una pippa e mi devo levare dal c…“, la replica di Villar al tweet del romanista.

Non e possibile si dicono che sono una pippa e mi devo levare dal C**** 🤪 https://t.co/qkOSnzt9zf — Gonzalo Villar (@Gonzalo14villar) August 24, 2021

Il giocatore poi, forse vista la vasta eco avuta, ha preferito rimuovere il tweet.