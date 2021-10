Villar resta a Roma: foto con il tramonto e una clessidra…

AS ROMA NEWS – Sembra segnato il futuro in giallorosso di Gonzalo Villar. Il centrocampista 23enne non è stato nuovamente convocato da Josè Mourinho per la trasferta di Cagliari.

Tutta colpa del 6 a 1 di Bodo che sembra aver segnato definitivamente il rapporto con lo Special One. Dopo 45 minuti opachi, il calciatore iberico è stato mandato in panchina dall’allenatore, che da quel momento non lo ha più considerato nemmeno tra le riserve.

Villar non è stato convocato per Roma-Napoli, e oggi è arrivata la seconda esclusione puramente tecnica. E così lo spagnolo ha pubblicato poco fa su Instagram una foto del tramonto della Capitale ripreso dal proprio balcone.

Un’immagine melanconica, corredata da simbolo di una clessidra. Quasi fosse una sorta di conto alla rovescia verso la fine della sua avventura a Roma.