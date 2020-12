VILLAR: “Sto giocando più arretrato, mi piace questa posizione. Oggi abbiamo fatto quello che dovevamo per vincere”

AS ROMA NEWS – Gonzalo Villar interviene ai microfoni di Roma TV al termine del match giocato contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Partita ottima da parte tua e risultato vincente della Roma, una serata perfetta per ripartire?

“Sì, oggi era una partita importante. Avevamo un po’ di pressione, perché volevamo riprendere la buona strada. Abbiamo fatto quello che dovevamo per vincere oggi, abbiamo sofferto un po’ dopo il rigore mio, ma abbiamo trovato tre punti e questo è l’importante”.

Ultimamente recuperi anche palloni, stai diventando un giocatore più completo in Italia?

“Sto giocando in una posizione un po’ più arretrata. Questa posizione mi piace molto e devo aiutare la squadra nel recupero palla, sono contento sotto questo aspetto per quanto ho fatto oggi”.

Come vanno gli esami all’università?

“Ho fatto 6 esami e penso che siano andati bene tutti e 6, però mi mancano altri 6 a gennaio”.

Però concentrati sulla Roma…

“Sì, sì (ride, ndr), lo studio è il mio hobby”.