Villar torna negativo al Covid: “Domani Roma-Inter”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Buone notizie per la Roma di Josè Mourinho in vista della partita di domani sera.

Gonzalo Villar è tornato negativo al Coronavirus e domani sarà regolarmente a disposizione del tecnico.

“Tampone negativo…direzione Trigoria con la squadra finalmente – annuncia su Instagram l’ex Elche -. Ciao Covid…domani Roma-Inter“.

Lo spagnolo non partirà titolare nel match contro i nerazzurri, ma siederà in panchina e rappresenterà un’opzione in più per la mediana giallorossa.