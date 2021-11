Vina out anche contro il Venezia. Elsha toglie il posto a Mkhitaryan, Mayoral e Shomurodov chiedono spazio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Riecco gli epurati. Contro il Venezia alcuni di loro potrebbero perfino giocare dall’inizio. La squadra infatti comincia ad accusare una certa stanchezza psico-fisica, e anche Mourinho si sta convincendo a cambiare qualcosa.

In difesa è certa l’assenza di Vina: per il terzino una lieve lesione muscolare, che lo terrà fuori dai convocati sia della Roma che dell’Uruguay. Al suo posto potrebbe giocare Calafiori, a meno che Mou non decida di ripetere l’esperimento di ieri e riproporre Cristante centrale di difesa al fianco di Mancini, con Ibanez spostato di nuovo a sinistra.

A centrocampo a quel punto potrebbe avere una nuova chance Gonzalo Villar, apparso più in palla di un deludentissimo Darboe. E occhio anche all’attacco: Mkhitaryan e Abraham rischiano di restare fuori dalla partita di Venezia. Entrambi hanno bisogno di ricarburare.

Certa la presenza di El Shaarawy, Pellegrini dovrebbe recuperare, e Shomurodov chiede spazio, ma anche Borja Mayoral ha dato risposte positive in quei dieci minuti giocati da punta centrale. Per Mou è arrivato il tempo di fare cambi e ridare spazio alle riserve dimenticate.

Giallorossi.net – F. Turacciolo