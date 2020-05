Vitek-fondo York: entro giugno la firma per i terreni

ULTIME STADIO DELLA ROMA – La lunga serie di riunioni con i vertici del gruppo Parnasi è terminata venerdì pomeriggio e ha portato a una conclusione che dovrebbe sbloccare la questione dei terreni di Tor di Valle. Con l’accordo tra Vitek e il fondo York si riapre la trattativa con Unicredit per rilevare l’intero pacchetto di Parnasi, scrive oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

Questo accordo porterà ad un’accelerazione importante, perché l’operazione riguardante lo Stadio della Roma si sbloccherà prima del previsto, vale a dire entro giugno e non settembre. Vitek, che aveva già preso contatto con i tecnici del Campidoglio, ha avuto un primo approccio anche con emissari di Friedkin, prima che entrambi decidessero di fare un passo indietro, ma il ceco ora vuole avere chiarezza su chi sarà il suo interlocutore, lui o Pallotta?

Se tra un mese Vitek affiancherà la Roma per il progetto Tor di Valle, sarà più facile far passare la convenzione urbanistica nell’ultimo passaggio in aula. L’imprenditore sembra uscire dall’impasse grazie all’intervento del fondo York Capital, che in passato si era avvicinato al calcio italiano per l’acquisto del Palermo e della Sampdoria, l’ultima operazione portata a termine riguarda il Palazzo V dell’Eni, una compravendita da 400 milioni di dollari fatta in tandem con Stoneweg.

