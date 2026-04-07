Viviano attacca Ranieri: “Se pensava di gestire Gasperini non ha capito un ca…”

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Parole dure, senza filtri. Emiliano Viviano critica apertamente Claudio Ranieri durante una diretta su Sportium.fun, soffermandosi sulla gestione di Gian Piero Gasperini.

L’ex portiere non usa mezzi termini:Se il signor Ranieri ha preso Gasperini e oggi si meraviglia dei suoi comportamenti non ha capito un caz… Oppure è stato presuntuoso e ha pensato di poter gestire un uomo di 67 anni”.

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Viviano entra poi nel merito del profilo dell’attuale tecnico giallorosso, sottolineandone caratteristiche e percorso: Ranieri non è Gesù Cristo. Pensare di poter gestire Gasperini e credere che diventi un agnellino al quale imporre le cose è assurdo. Sai chi è Gasperini e lo ha dimostrato con i risultati in questi anni”.

Il riferimento è anche al suo passato, fatto di contrasti ma anche di risultati: “Ha litigato costantemente con i direttori sportivi, ma mentre lo faceva otteneva risultati, valorizzava giocatori e vinceva. Se lo prendi sai cosa può darti e accetti determinate cose, altrimenti scegli un profilo più gestibile”.

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Redazione GR.net

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