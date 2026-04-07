Viviano attacca Ranieri: “Se pensava di gestire Gasperini non ha capito un ca…”

Parole dure, senza filtri. Emiliano Viviano critica apertamente Claudio Ranieri durante una diretta su Sportium.fun, soffermandosi sulla gestione di Gian Piero Gasperini.

L’ex portiere non usa mezzi termini: “Se il signor Ranieri ha preso Gasperini e oggi si meraviglia dei suoi comportamenti non ha capito un caz… Oppure è stato presuntuoso e ha pensato di poter gestire un uomo di 67 anni”.

Viviano entra poi nel merito del profilo dell’attuale tecnico giallorosso, sottolineandone caratteristiche e percorso: “Ranieri non è Gesù Cristo. Pensare di poter gestire Gasperini e credere che diventi un agnellino al quale imporre le cose è assurdo. Sai chi è Gasperini e lo ha dimostrato con i risultati in questi anni”.

Il riferimento è anche al suo passato, fatto di contrasti ma anche di risultati: “Ha litigato costantemente con i direttori sportivi, ma mentre lo faceva otteneva risultati, valorizzava giocatori e vinceva. Se lo prendi sai cosa può darti e accetti determinate cose, altrimenti scegli un profilo più gestibile”.

Redazione GR.net