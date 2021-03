Vlahovic costa troppo, la Roma cambia obiettivi per l’attacco: Scamacca, Jovic e Gouiri

AS ROMA CALCIOMERCATO – Con la pausa per le nazionali, i giornali tornano a parlare di calciomercato. In casa Roma il tema più impellente è quello del centravanti, visto che l’avventura di Dzeko in giallorosso è al capolinea e il riscatto di Mayoral ancora in dubbio.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Laudisa) a Trigoria sembrano aver messo momentaneamente da parte la pista Vlahovic: le richieste della Fiorentina (30 milioni) scoraggiano i Friedkin. Ecco perchè Tiago Pinto sta cominciando a muoversi in altre direzioni.

Il profilo resta sempre il solito: un attaccante giovane da cui ripartire per il futuro. Il primo nome sulla lista è quello di Gianluca Scamacca, 22 anni, centravanti romano con un trascorso importante nella Primavera giallorossa. Ma non è il solo a piacere dalle parti di Trigoria: anche Luka Jovic, corteggiato anche la scorsa estate, e Amine Gouiri del Nizza sono giocatori che alla Roma stanno tenendo d’occhio.

Fonte: Gazzetta dello Sport