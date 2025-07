Wesley, Roma in attesa. Massara ha già pronte le alternative

In attesa. La Roma è convinta che alla fine il Flamengo dovrà liberare Wesley. Ma intanto Massara si muove per non farsi trovare impreparato nel caso in cui l’affare dovesse continuare a non sbloccarsi.

La situazione è nota: l’accordo tra le parti è stato raggiunto, il giocatore vuole solo i giallorossi e continua a mandare segnali inequivocabili verso la Capitale (ieri ha messo il like al post dei festeggiamenti per l’anniversario della nascita del club romanista), ma il Flamengo continua a chiedere tempo prima di liberarlo. Filipe Luis vuole che gli venga messo a disposizione un nuovo terzino destro (che dovrà essere per forza brasiliano, avendo esaurito gli slot per gli extra), individuato in Tobias dello Shakhtar.

La Roma aspetta, con Gasperini che, dopo aver perso Rios, spera di essere accontentato con il terzino che voleva già lo scorso anno quando allenava l’Atalanta. Ma non lo farà ancora a lungo. Per questo Massara ha già pronte le alternative: la prima porta a Ratiu del Rayo Vallecano, la seconda a Zortea del Cagliari.

Wesley resta il piano A, e la Roma stavolta vuole accontentare il proprio allenatore: a Trigoria c’è fiducia che alla fine l’affare si farà. Per questo sta concedendo ancora un po’ di tempo al Flamengo, che nelle prossime ore conta di chiudere per Tobias e liberare il laterale (la fumata bianca dovrebbe arrivare tra giovedì e venerdì) mettendo fine all’ennesima telenovela di questo mercato.

