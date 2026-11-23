Tre assist per Malen, una partita spaccata in due e una certezza che comincia a diventare difficile da ignorare: il miglior Wesley è quello che gioca a destra. La vittoria per 5-1 sul campo del Parma ha confermato quanto il brasiliano possa essere devastante quando agisce sulla sua corsia naturale. Ma ha anche evidenziato un problema che la Roma si trascina dall’estate e che il mercato di gennaio dovrebbe finalmente risolvere.

Al Tardini, Gasperini aveva scelto di partire con Lulli sulla destra e Molina a sinistra, lasciando inizialmente Wesley in panchina. Il giovane italiano ha avuto il merito di servire a Malen il pallone del vantaggio, ma ha mostrato anche qualche comprensibile incertezza. Ancora meno convincente la prova di Molina, apparso poco incisivo sulla fascia opposta. Due prestazioni che hanno finito per accentuare le difficoltà della Roma nello sviluppo del gioco sulle corsie.

Poi, nella ripresa, la svolta. Wesley entra al 56′ e cambia completamente il volto della partita. La sua velocità manda in crisi la retroguardia emiliana, la capacità di attaccare lo spazio crea continuamente superiorità e tre dei quattro gol di Malen arrivano proprio da suoi assist. Non è soltanto una questione di numeri: il brasiliano restituisce alla Roma una profondità e una pericolosità che fino a quel momento erano mancate.

Il punto, però, è un altro. Se Wesley deve tornare stabilmente a destra, chi garantisce alla Roma la stessa qualità sulla fascia sinistra? Molina può adattarsi, così come Rensch, ma nessuno dei due sembra offrire le stesse garanzie del brasiliano. E l’intero reparto presenta una caratteristica comune: gli esterni maggiormente utilizzati da Gasperini sono tutti di piede destro.

Non è un dettaglio secondario. Nel sistema del tecnico, gli esterni hanno un’importanza fondamentale: devono garantire ampiezza, attaccare la profondità, arrivare sul fondo e creare occasioni per gli attaccanti. Disporre di un mancino naturale sulla sinistra permetterebbe alla Roma di sviluppare il gioco con maggiore fluidità, senza costringere continuamente i giocatori a rientrare sul piede forte.

La società conosce il problema. Già durante il mercato estivo era emersa la necessità di acquistare un esterno sinistro di ruolo, e anche nelle ultime settimane sono tornate indiscrezioni sull’interesse per profili mancini, tra cui il giovane brasiliano Kaua Pascini. Ma una squadra che vuole competere subito per lo scudetto e fare strada in Champions ha bisogno soprattutto di un giocatore pronto, non soltanto di una scommessa per il futuro.

La prestazione di Parma potrebbe dunque avere indicato una priorità precisa per gennaio. Wesley è una delle armi migliori della Roma e sarebbe un peccato limitarne il potenziale per compensare una lacuna dell’organico. Gasperini ha dimostrato di saper trovare soluzioni anche nelle difficoltà, ma per fare davvero il salto di qualità serve qualcosa in più. Il brasiliano ha mostrato quanto può essere forte la Roma sulla destra. Adesso tocca al mercato renderla altrettanto pericolosa sulla sinistra.

Giallorossi.net | Gianluca Pinoli