Wijnaldum prende tempo: 48 ore per decidere se operarsi, consulto con l’ortopedico dei Friedkin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per ora Wijnaldum non si opera. Dopo le ore concitate di ieri sera, questa mattina l’olandese ha preferito aspettare ancora 48-72 ore per valutare il da farsi con più calma.

Niente intervento chirurgico a Villa Stuart, almeno per il momento. Prima l’olandese vuole sentire anche il parere dell’ortopedico di fiducia dei Friedkin, il dottor Georg Ahlbaumer della clinica di St. Moriz in Svizzera, il luminare che ha operato poche settimane fa Darboe dopo la rottura del legamento crociato.

Solo dopo aver più chiara la situazione Wijnaldum deciderà se ricorrere all’intervento chirurgico, ipotesi che resta probabile. Per il momento la gamba destra è stata immobilizzata con un gesso, e il calciatore potrà tornare a casa.

Restano da chiarire i tempi di recupero e se il calciatore avrà la possibilità di fare un pensierino al Mondiale, che comincerà tra tre mesi esatti. Difficile che possa farcela, anche se la frattura composta lascia qualche timida speranza.

Per quanto riguarda la Roma, l’appuntamento con Gini è fissato per gennaio, al termine della competizione in Qatar e alla ripresa del campionato. Per il momento Mou farà affidamento su Bove, a meno che il mercato non regali un’occasione così ghiotta da tentare Tiago Pinto e i Friedkin.

